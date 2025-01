Cardi B acusa de robo a su ex y a su exsuegra» – «Cardi B denuncia robo por parte de su ex y exsuegra

La reconocida cantante Cardi B compartió en un video en ‘X Spaces’ el 14 de enero su descontento al revelar que su ex pareja, el rapero Offset, no compró regalos de Navidad para sus hijos Kulture, Wave y su bebé de cinco meses. Según reportes de Billboard, la artista de 32 años acusó a Offset, de 33 años, y a su madre Latabia Woodward de robo, señalando directamente: “Tú y tu mamá me robaron”.

Cardi B expresó su frustración al mencionar que Offset sí compró regalos para sus otros hijos de relaciones anteriores, pero no para los tres hijos que tienen en común. La cantante también mencionó que Offset llamó por primera vez a su hija este año y que, a pesar de amar a sus hijos, no les compró regalos de Navidad, prefiriendo comprar regalos para sus otros hijos en lugar de los que comparte con Cardi.

Hasta el momento, ni Cardi B ni Offset han dado declaraciones al respecto. Cabe recordar que en julio de 2024, Cardi B solicitó el divorcio de Offset después de seis años de matrimonio.