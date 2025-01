Nueva Esparta fallas eléctricas en El Espinal mantienen a vecinos en la oscuridad.

Las constantes fallas eléctricas en El Espinal generan descontento en los vecinos de esta zona de la isla de Margarita. La situación se agravó en los últimos días, generando molestias y afectando la calidad de vida de los habitantes.

Un reciente apagón en la calle Piar, causado por la caída de un «tabaco» en el poste CC-01818, dejó a los vecinos sin servicio eléctrico durante toda una noche. A pesar de haber reportado la falla a Corpoelec, no recibieron respuesta oportuna de la empresa eléctrica, lo que genera mayor indignación entre los afectados.

«Las fallas eléctricas en El Espinal cada vez son más constantes y no sabemos la razón en muchos casos. Esta vez es un tabaco en el poste, eso es algo sencillo de resolver, pero aún así la cuadrilla de Corpoelec no viene. Un vecino quiere hacerlo él mismo, pero no lo dejamos por miedo a que vaya a quedar pegado ahí», dice Luisana Ramírez.

Además de la calle Piar, los residentes de las calles La Flores y Santa Rosa también denuncian cortes de energía casi diarios, con una duración aproximada de cuatro horas. Esta situación provoca incertidumbre entre los vecinos, quienes desconocen las causas de estas constantes interrupciones en el servicio.

Ante las fallas eléctricas en El Espinal los vecinos exigen a Corpoelec una pronta solución y una revisión exhaustiva de las instalaciones eléctricas en la zona, con el fin de garantizar un suministro eléctrico estable y confiable. Los ciudadanos esperan que la empresa eléctrica tome las medidas necesarias para atender esta situación y evitar que se sigan produciendo nuevas fallas.

