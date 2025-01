PP critica a Pedro Sánchez por no reconocer a Edmundo González: ¿Olvido o falta de respeto?

El Partido Popular en España ha levantado críticas hacia el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, por su negativa a reconocer a Edmundo González como presidente de Venezuela. Cayetana Álvarez de Toledo, portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados, señaló que esta postura de Sánchez evidencia una falta de reconocimiento a la legitimidad de González, con el fin de evitar desconocer a Nicolás Maduro.

En respuesta a estas críticas, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, José Manuel Albares, explicó en una entrevista que el gobierno español no ha respaldado la toma de posesión de Maduro el pasado 10 de enero, ya que no se demostró su victoria de manera convincente. No obstante, Albares subrayó que, a pesar de esta postura, reconocen a Maduro como el presidente que representará a Venezuela en instancias internacionales como las Naciones Unidas.

Albares enfatizó la importancia de buscar una solución política pacífica y una transición democrática en Venezuela, promoviendo el diálogo entre los diferentes sectores del país. Ante estas declaraciones, Álvarez de Toledo criticó lo que percibió como una contradicción en la postura del gobierno español, al no reconocer a González para evitar desconocer a Maduro.

El Partido Popular ha reiterado su respaldo a Edmundo González Urrutia, quien ganó las elecciones presidenciales en Venezuela el 28 de julio con un amplio margen de votos. Esta posición del partido evidencia su postura clara frente a la crisis política en Venezuela y su apoyo a una transición democrática en el país sudamericano.

