En Margarita celebran 200 Años de fe y devoción a San Sebastián.

La comunidad de Tacarigua, municipio Gómez del estado Nueva Esparta, se vistió de gala este 20 de enero para conmemorar un hito significativo: los 200 años de fe y devoción hacia su santo patrono, San Sebastián. La celebración no solo es un acto religioso, sino una manifestación de la identidad y el orgullo de un pueblo que ha encontrado en su fe un pilar fundamental.

“San Sebastián no tuvo miedo, ni tuvo medias tintas para entregar su vida al Señor. El Evangelio nos invita a esto, a no tener miedo a ser buenos, no podemos tener miedo a ser mejores cada día. No podemos tener miedo a la santidad. La entrega de vida que hace San Sebastián a Dios, lo hace justamente porque está claro que lo más importante para él, lo más grande para él, era justamente Dios y no temió entregar su vida por amor a Dios. A nosotros nos corresponde luchar, combatir y alejarnos de todo lo que huela a pecado”, expresó el párroco Luis Lacruz durante la homilía.

Por su parte, Luis Lista, diácono permanente de la Diócesis de Margarita y adscrito a la parroquia de Santa Ana del Norte, expresa el júbilo que se siente entre los feligreses. “Estamos de beneplácito, de júbilo, con una gran alegría, celebrando estos 200 años de fe y devoción a nuestro santo patrono, el glorioso mártir San Sebastián”.

Para él, esta celebración es un recordatorio del sacrificio de San Sebastián, quien dio su vida por defender la fe en Jesucristo. “Acá, con la alegría que nos identifica como pueblo, estamos celebrando estos 200 años”, añade el diácono.

Pueblo devoto

La festividad atrae a personas de todos los rincones de la isla. Rómulo González, nativo de San Sebastián pero residente en Ciudad Guayana desde hace más de 40 años, compartió su experiencia. “De verdad que se siente una inmensa felicidad. Año tras año he venido siempre a la fiesta de mi patrono. Aparte de compartir con mi familia y amigos, celebro estos 200 años de fe y devoción por este santo milagroso”, dijo.

Diomira Campos, habitante de San Sebastián manifestó su felicidad por la celebración y agradeció al Gobierno Nacional y la alcaldía del municipio Gómez por los trabajos que se adelantan para ampliar y rehabilitar la iglesia de esta localidad ubicada en la parroquia Guevara.

“Feliz porque estamos celebrando los 200 años de fe y devoción de nuestro santo patrono”, afirma. Destaca el apoyo del presidente Nicolás Maduro Moros en la ampliación y remodelación de la iglesia, así como el trabajo del enlace político Giuseppe Alessandrero y del alcalde Emilio Velázquez. “Que viva San Sebastián”, concluyó Campos.

Pedro Marcano, otro nativo de San Sebastián, comparte su emoción al estar presente en este día tan especial. “Es algo muy grande, muy emocionante estar aquí hoy día de San Sebastián. Muchos hemos pedido permiso en nuestros trabajos para estar aquí hoy acompañando a San Sebastián, porque para nosotros hoy es el día grande”, expresa con entusiasmo. Pedro invita a todos los habitantes de la Isla de Margarita a unirse a esta celebración: “Queremos que todas las personas nos acompañen, como vienen hoy de muchos lugares”.

En medio de oraciones, música y tradiciones, la comunidad se une para rendir homenaje a San Sebastián, reafirmando su fe y su compromiso con una historia que celebra dos siglos de devoción.

En la Solemne Eucaristía estuvo presente el alcalde de la jurisdicción, Emilio Velásquez, junto a la presidenta del Concejo Municipal, Nirza Carreño, quien destacó la importancia de estas tradiciones para mantener la identidad cultural de los pueblos.

“El pueblo del municipio de Gómez, en armonía, unión y alegría celebra a San Sebastián y conmemora la sangre derramada por este mártir, quien fue perseguido, maltratado, humillado, hasta asesinado por un emperador, por su devoción innata, por Jesucristo, y murió por él”, dijo el alcalde.

