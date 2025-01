España reconoce a Maduro como representante de Venezuela ante la UE

El ministro español de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha reconocido en una entrevista en Onda Cero que a pesar de que la Unión Europea no respalda la reelección de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela en las elecciones del pasado 28 de julio, es Maduro quien representa a su país a nivel internacional. Albares ha recordado que la UE no ha legitimado la «supuesta toma de posesión» de Maduro el 10 de enero, a la que no asistió ningún representante español ni de otros países miembros.

El ministro ha destacado la importancia de fomentar un diálogo entre los venezolanos para encontrar una solución política pacífica y democrática. Albares ha subrayado que tanto España como la Unión Europea trabajan para promover un diálogo que conduzca a una transición democrática genuinamente venezolana, recordando que en el pasado se han sentado a hablar tanto el chavismo como la oposición.

En relación a la apertura de las aduanas de Ceuta y Melilla, Albares ha reiterado que existe un acuerdo político con Marruecos y que se está avanzando hacia la normalización de las aduanas en ambas ciudades autónomas. El ministro ha expresado la voluntad de establecer aduanas modernas y acabar con el contrabando y el comercio irregular en la zona.

Respecto al posible espionaje al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, Albares ha señalado que el caso está judicializado y corresponde a los jueces esclarecerlo. En cuanto al acuerdo pendiente entre la Unión Europea y Reino Unido sobre Gibraltar, el ministro ha reconocido que no hay fecha para su firma, pero confía en que se logrará.

Por último, Albares ha reafirmado su compromiso con la oficialidad del catalán, euskera y gallego en la Unión Europea, y ha destacado que es un tema prioritario de la política española en Europa. El Gobierno trabaja para incluir estas lenguas cooficiales en el reglamento lingüístico de la UE y permitir su uso en la Eurocámara.