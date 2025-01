Príncipe Harry firma acuerdo con The Sun

Los tabloides británicos propiedad de Rupert Murdoch han emitido una disculpa sin precedentes al príncipe Harry, tras llegar a un acuerdo antes de que comenzara el juicio en la batalla legal que el duque de Sussex ha estado librando durante años con el grupo periodístico británico.

El juicio que debía tener lugar en el Tribunal Superior de Londres fue retrasado en varias ocasiones a petición de ambas partes, hasta que el abogado de Harry, David Sherborne, anunció que habían llegado a un acuerdo. Esta resolución sorprendente se produjo justo antes de que comenzara el juicio contra los editores de The Sun y del extinto News of the World por espiar ilegalmente al príncipe Harry durante décadas.

En el acuerdo, los tabloides británicos de Rupert Murdoch ofrecieron una disculpa completa y sin reservas al príncipe Harry por la grave intrusión en su privacidad, incluyendo el hackeo de teléfonos y el mal uso de información privada. Este gesto marca la primera vez que News Group Newspapers admite haber actuado incorrectamente en The Sun, un periódico conocido por su controvertida página 3 en el pasado.

El acuerdo también reconoce la intrusión en la vida de la difunta princesa Diana, madre de Harry, y se compromete a pagar daños sustanciales al duque de Sussex. Este caso es parte de una serie de demandas presentadas contra News Group Newspapers por más de 1,300 personas que alegan haber sido víctimas de hackeo de teléfonos y vigilancia ilegal.

El príncipe Harry se convierte así en uno de los dos demandantes restantes en esta serie de casos, que han llevado a Murdoch a cerrar News of the World en 2011 después de un escándalo de hackeo de teléfonos. Durante el juicio, se reveló que el hackeo de teléfonos era práctica común en el periódico y sus publicaciones hermanas, lo que llevó a victorias legales para las víctimas.

Este acuerdo marca un hito en la batalla legal del príncipe Harry contra los tabloides británicos y refleja un cambio significativo en la postura de News Group Newspapers. La disculpa ofrecida y los daños acordados representan un reconocimiento de las injusticias cometidas contra el príncipe Harry y su familia, así como un paso hacia la rendición de cuentas en la industria periodística.