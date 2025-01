Jesse Winker: La nueva estrella de los Mets

El jugador de béisbol estadounidense Jesse Winker, se encuentra enfocado en lograr un exitoso 2025 con los Mets de Nueva York, tras firmar un contrato por una temporada y 8 millones de dólares.

En una entrevista para SNY, Winker expresó su gratitud hacia el equipo por las oportunidades brindadas durante la temporada 2024, lo que influyó en su decisión de regresar a la organización tras convertirse en agente libre.

«Después de finalizar la temporada, dejé claro que quería quedarme. Durante la temporada baja, el proceso de agencia libre tiene diferentes fases. Después de Navidad, las conversaciones se intensificaron y se volvieron más serias», comentó el jugador.

Para la próxima temporada, Winker espera desempeñarse como bateador designado y tener oportunidades de jugar en las esquinas de los jardines.

«Me siento cómodo y estoy listo para lo que el equipo necesite. Daré lo mejor de mí y me esforzaré al máximo. Hace dos años me sentí cómodo en la primera base, una posición en la que no había jugado antes, pero que considero una herramienta importante», mencionó Winker.

El jugador se mostró confiado en sus habilidades y dispuesto a contribuir en diferentes posiciones del campo, demostrando su versatilidad y compromiso con el equipo de Nueva York.