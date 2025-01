Pacto urgente entre Putin y Ucrania: Trump amenaza con aranceles y sanciones

El presidente estadounidense, Donald Trump, emitió una advertencia a su homólogo ruso, Vladimir Putin, el miércoles, instándolo a poner fin a la guerra en Ucrania para evitar sanciones y aranceles. Trump comunicó a través de su red social Truth Social que de no llegar a un acuerdo pronto, se verá obligado a imponer altos niveles de impuestos y sanciones a los bienes vendidos por Rusia a Estados Unidos y otros países.

A pesar de su deseo de no dañar a Rusia, Trump dejó claro que tomará medidas si la situación no se resuelve. Afirmó tener una buena relación con Putin, a quien ha admirado en el pasado, pero destacó que es necesario detener la guerra en Ucrania, que solo empeorará si no se toman medidas.

En una rueda de prensa en la Casa Blanca, Trump mencionó la posibilidad de aplicar sanciones adicionales si Putin no se compromete a negociar. Sobre el envío de armas a Ucrania para combatir la invasión rusa, el presidente estadounidense no confirmó si continuará la política de su predecesor Joe Biden, indicando que están evaluando la situación y que se reunirán con los líderes pertinentes en busca de una solución.

En noticias relacionadas, otras informaciones destacadas incluyen la postura de una obispa que reprendió a Trump y no considera necesario disculparse, así como la designación de Edmundo González Urrutia como «presidente legítimo» por parte de Estados Unidos. Además, un nuevo incendio amenaza Los Ángeles tras días de avances en la lucha contra los devastadores fuegos, y Trump ordenó el despliegue de 1.500 militares en la frontera con México.

