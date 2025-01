Preocupación por los mensajes de Jean-Claude Van Damme

El famoso actor y experto en artes marciales Jean-Claude Van Damme ha sorprendido a sus seguidores en las últimas horas con una serie de confesionales y preocupantes publicaciones en sus redes sociales. Conocido por su trabajo en películas de acción como «Blanco humano» y «Kickboxer», Van Damme ha mantenido su notoriedad a lo largo de los años, aunque su fama ha disminuido.

Van Damme, quien ahora se dedica a realizar películas de bajo presupuesto en Europa, ha revelado detalles íntimos sobre su vida personal en sus recientes tweets. En uno de ellos, confiesa que no paga a sus empleados, no entrena, no come ni duerme, lo que según él ha llevado a la producción de «malas películas».

En otra publicación, el actor menciona a Alena Kaverina, su ex pareja, y revela que todo su dinero va solo para ella, lamentando no destinar más fondos a causas benéficas. Estos mensajes, cargados de emotividad y autocrítica, han generado preocupación entre sus seguidores y han levantado dudas sobre el estado emocional de Van Damme.

Además, Van Damme ha cuestionado un hito de su carrera, el famoso anuncio de Volvo en el que se le veía estirando las piernas entre dos camiones. Según el actor, él no fue quien realizó la acrobacia, sino un doble, y presenta pruebas en forma de un video que demuestra la verdad detrás de la escena.

En medio de esta ola de sinceridad por parte de Jean-Claude Van Damme, sus seguidores se mantienen atentos a sus redes sociales, preguntándose hasta dónde llegará este inesperado cambio de actitud.