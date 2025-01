Flight Risk: un éxito modesto en taquilla

El pasado fin de semana fue una pequeña prueba para evaluar el tan conocido “impulso del Oscar” que a menudo sigue a las nominaciones. A pesar de las críticas negativas tanto de los críticos como del público, la película “Flight Risk” de Mel Gibson logró posicionarse en el primer puesto de la taquilla norteamericana con una recaudación estimada de 12 millones de dólares.

En un fin de semana relativamente tranquilo para la taquilla, el thriller de Lionsgate protagonizado por Mark Wahlberg, Michelle Dockery y Topher Grace se ubicó en el primer lugar. La trama sigue a un piloto que transporta a una agente judicial y a un fugitivo por Alaska.

Sin embargo, este resultado no fue tan triunfal para el regreso de Gibson como director luego de su éxito con “Hacksaw Ridge” en 2016. Las críticas y puntuaciones tanto de críticos como del público fueron desfavorables, con una calificación del 21% en Rotten Tomatoes y una “C” en CinemaScore, respectivamente.

Por otro lado, A24 sorprendió al público al lanzar “The Brutalist”, una épica de tres horas y media nominada a 10 Premios de la Academia, en estreno general. A pesar de ser considerada inicialmente no apta para distribución, la película ha logrado un sólido desempeño en taquilla, recaudando 6 millones de dólares en su estreno limitado.

En lo que respecta a la recaudación en taquilla durante el fin de semana en cines de Estados Unidos y Canadá, los datos de Comscore muestran que las películas más destacadas fueron:

1. “Flight Risk” con 12 millones de dólares.

2. “Mufasa: The Lion King” con 8,7 millones de dólares.

3. “One of Them Days” con 8 millones de dólares.

4. “Sonic the Hedgehog 3” con 5,5 millones de dólares.

5. “Moana 2” con 4,3 millones de dólares.

6. “Presence” con 3,4 millones de dólares.

7. “Wolf Man” con 3,4 millones de dólares.

8. “A Complete Unknown” con 3,1 millones de dólares.

9. “Den of Thieves 2: Pantera” con 3 millones de dólares.

10. “The Brutalist” con 2,9 millones de dólares.

En resumen, el fin de semana en la taquilla cinematográfica estuvo marcado por sorpresas y cifras que reflejan diferentes realidades para las películas en competencia.