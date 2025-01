Selena Gómez se quiebra por las deportaciones de Trump (+video)

La reconocida actriz estadounidense Selena Gómez no pudo contener su emoción al compartir un video a través de su cuenta de Instagram este lunes. En el material visual, se mostró visiblemente afectada por las órdenes de deportación masivas de inmigrantes indocumentados hacia México, emitidas por el Gobierno de Donald Trump.

Entre lágrimas, Gómez expresó: «Solo quería decir que lo siento mucho, toda mi gente está siendo atacada, los niños… no lo entiendo». A pesar de la brevedad del video, de aproximadamente 30 segundos, la actriz transmitió su angustia y frustración ante la situación actual.

Después de secarse las lágrimas, Selena continuó: «Lo siento mucho, ojalá pudiera hacer algo, pero no puedo. No sé qué hacer. Lo intentaré todo, lo prometo», mientras se veía claramente conmovida. Aunque no hizo referencia directa a las deportaciones masivas, la publicación se produce en un momento en el que ya se han iniciado las expulsiones de indocumentados del país en aviones militares, como parte de los operativos contra la inmigración irregular impulsados por Trump desde su llegada a la presidencia de los Estados Unidos.

En un comunicado reciente, el Servicio de Aduanas informó que solo en el último día se realizaron 956 arrestos en el marco de estas medidas. La reacción de Selena Gómez refleja el impacto emocional que estas políticas migratorias están teniendo en la sociedad.

La actriz, conocida por su activismo social, ha demostrado una vez más su sensibilidad ante las injusticias y su deseo de contribuir al cambio. Su mensaje, aunque breve, ha generado una amplia repercusión en las redes sociales, donde sus seguidores han expresado su apoyo y solidaridad con la causa que ella representa.