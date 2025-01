Estrellas de la MLB The Show 25: Skenes, De La Cruz y Henderson

Sony San Diego ha revelado los rostros que adornarán la portada de MLB The Show 25, junto con la fecha de lanzamiento de esta esperada entrega del famoso videojuego de béisbol. El título estará disponible a partir del 18 de marzo en las consolas PlayStation 5, Xbox Series X|S y Nintendo Switch.

En un emocionante tráiler, se presentó al trío de jóvenes estrellas que protagonizarán la portada de MLB The Show 25: el lanzador de los Piratas de Pittsburgh Paul Skenes, el campocorto de los Rojos de Cincinnati Elly De La Cruz y el campocorto de los Orioles de Baltimore Gunnar Henderson.

Aunque aún no se han revelado todos los detalles sobre las características de MLB The Show 25, Sony San Diego ha adelantado algunas novedades que prometen emocionar a los fanáticos. Se han realizado mejoras significativas en el modo Road to the Show del juego, que permite a los jugadores avanzar desde la escuela secundaria hasta el Salón de la Fama del Béisbol.

«Esta entrega de la serie ha sido cuidadosamente creada e incluye una serie de mejoras en la jugabilidad y la calidad de vida», menciona la descripción del juego. «Todo ha sido diseñado desde cero para garantizar que los jugadores puedan sumergirse en la acción de forma más rápida».

En cuanto a las expectativas para MLB The Show 2025, Sony San Diego ha anunciado cambios significativos. Entre ellos, se destaca la eliminación de Sets y Temporadas en el modo Diamond Dynasty, además de otras mejoras en diferentes aspectos del juego.

Algunas de las principales características que se pueden esperar en MLB The Show 2025 incluyen una profundización en el modo Road to the Show, mejoras en la experiencia Diamond Dynasty, actualizaciones en la franquicia y mejoras en la jugabilidad, como la expansión de eventos de tiempo rápido y actualizaciones en la IA defensiva. Los fanáticos pueden prepararse para disfrutar de una experiencia renovada y emocionante en esta próxima entrega del popular videojuego de béisbol.