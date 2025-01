Selena Gómez impactada por las deportaciones masivas en EEUU: ¿Qué está haciendo al respecto?

La reconocida estrella del cine de ascendencia hispana, Selena Gómez, no pudo contener las lágrimas al presenciar el impacto de las deportaciones masivas en Estados Unidos. Este preocupante proceso ha desencadenado una ola de terror y angustia entre la comunidad migrante en el país.

Durante un emotivo momento, Selena manifestó entre sollozos: “Toda mi gente está siendo atacada, los niños. Yo no comprendo. Lo siento mucho, desearía poder hacer algo, pero no puedo. No sé qué hacer, lo intentaré todo. Lo prometo”.

En tan solo la primera semana de la administración del presidente Donald Trump, se reportó la detención de aproximadamente 2,382 migrantes indocumentados, con 1,797 órdenes de captura pendientes que podrían resultar en deportaciones. Estas cifras son proporcionadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).

La preocupación y la solidaridad de Selena Gómez ante esta situación reflejan la gravedad de la crisis migratoria que atraviesa el país. La artista se une a la voz de miles de personas que claman por una solución humanitaria y justa para los migrantes que enfrentan la adversidad en busca de una vida mejor.