El Juego del Calamar: ¡Última temporada en camino! ¡No te la pierdas el 27 de junio!

Netflix desveló los estrenos que llegarán en la primera mitad de 2025. Tras el éxito de la segunda temporada de «El Juego del Calamar», la plataforma anunció que la tercera y última entrega estará disponible a partir del 27 de junio.

Durante la presentación de sus contenidos más destacados para este año, se proyectó un adelanto de la tercera temporada, mostrando a los participantes del juego tomando una bola roja o azul que determinará su destino.

Uno de los proyectos más esperados es la adaptación de «Frankenstein» a cargo de Guillermo del Toro, quien reveló su obsesión por llevar a la pantalla grande este icónico personaje literario. La película llegará en otoño, al igual que la nueva entrega de «Wednesday».

Por otro lado, la última temporada de «Stranger Things» aún no tiene fecha de estreno, pero los creadores aseguran que el universo de la serie continuará con spin-offs en desarrollo. Además, Netflix apuesta por la adaptación del cómic de ciencia ficción «El eternauta», protagonizado por Ricardo Darín.

En cuanto a nuevas series, se destacan títulos como «Sirens» con Julianne Moore, «Forever» basada en el clásico literario de Judy Blume, y «The Best in Me» con Claire Danes. Por su parte, Tina Fey lidera la adaptación de la película «The Four Seasons» junto a Colman Domingo y Steve Carell.

En el ámbito de los documentales, Netflix continúa explorando la vida de personajes famosos con producciones dedicadas a Aitana, Anitta, Eddie Murphy y Victoria Beckham. Además, se espera el estreno de «RIP», un thriller protagonizado por Ben Affleck y Matt Damon inspirado en hechos reales.

La plataforma promete un año lleno de emocionantes estrenos que abarcan desde series hasta documentales y películas, consolidándose como líder en el mundo del entretenimiento digital.