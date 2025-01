Detienen al actor de Smallville Tom Welling: ¿Qué pasó realmente?

Tom Welling, reconocido por su interpretación del icónico personaje de Superman en la serie de televisión Smallville, ha sido arrestado recientemente. El actor de 47 años fue detenido por presuntamente conducir bajo los efectos del alcohol en las primeras horas del domingo 26 de enero por la policía de Yreka en California.

Tras su arresto, Welling, quien también ha participado en películas como Draft Day y Cheaper By The Dozen, así como en la serie Lucifer, fue puesto en libertad pocas horas después. Se espera que comparezca ante la corte el 11 de mayo, aunque hasta el momento no ha habido comentarios por parte de sus representantes ante la solicitud de reacción de los medios.

El incidente tuvo lugar poco después de que el actor celebrara el cumpleaños de su esposa, Jessica Rose Lee. Welling compartió en sus redes sociales una foto montando a caballo junto a su pareja, acompañada de un emotivo mensaje de felicitación.

Este arresto ha generado revuelo en la industria del entretenimiento y entre los seguidores del actor, quienes esperan más detalles sobre el incidente y los pasos a seguir en este proceso legal. Tom Welling, reconocido por su papel emblemático como Superman, enfrentará las consecuencias de sus acciones en los próximos meses.