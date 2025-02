Gerard Piqué se muda solo a Miami y comienza nueva etapa

Gerard Piqué, ex pareja de Shakira y padre de Milán y Sasha, ha decidido dar un giro a su vida al mudarse a Miami, Florida. Según fuentes en España, el exjugador del Club Barcelona y fundador de las Kings and Queens League ha alquilado un apartamento en la Florida por unos meses. Se rumorea que esta decisión se debe al inminente comienzo de la gira Las mujeres ya no lloran Words Tour de la cantante colombiana, y la intención de Piqué de cuidar a sus hijos mientras ella realiza la gira internacional.

A pesar de llevar poco tiempo viviendo en Miami, el portal Vanitatis adelanta que Piqué se ha mudado solo, dejando abierta la interrogante sobre su relación con Clara Chía Martí, su pareja desde hace años, quien no se menciona en la mudanza. A pesar de este cambio, fuentes indican que el acuerdo sobre sus hijos no significa que la relación entre Piqué y Shakira haya mejorado, ya que «la relación no es buena».

Además de la mudanza, Piqué ha realizado importantes cambios en los últimos meses, incluyendo la expansión de su conglomerado empresarial Kosmos Holding, que ha estrenado oficinas en un céntrico edificio de Barcelona. Desde esta nueva central, Piqué se prepara para atacar sus múltiples proyectos, incluyendo la expansión de las Kings and Queens League a Latinoamérica, con aliados como Maluma, quien curiosamente es amigo y colaborador de Shakira.

En resumen, Gerard Piqué ha dado un paso importante al mudarse a Miami para cuidar a sus hijos mientras Shakira realiza su gira. A pesar de estos cambios, su relación con Clara Chía Martí sigue en el aire, y se espera que Piqué continúe con la expansión de sus proyectos empresariales en los próximos meses.