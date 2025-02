Clara Chía devastada por separación de Piqué: una historia de amor rota

Clara Chía no habría recibido con agrado la noticia de la mudanza de su novio, Gerard Piqué, a Miami para cuidar a sus hijos durante un tiempo. Mientras Shakira se encuentra en México por su gira de conciertos, el exfutbolista español se trasladará a Miami para estar al cuidado de Milan y Sasha. ¿Podría esto significar el fin de la relación entre Clara y Piqué?

Según el paparazzo español Jordi Martin, Clara Chía se mostró devastada ante esta situación, quedándose en España mientras su pareja se marcha a Miami. Martin comentó en el programa «El gordo y la flaca» de Univision que Clara estaría preocupada y cuestionó si esta separación temporal podría significar el fin de su relación con Piqué, indirectamente causado por Shakira.

El paparazzo reveló que Shakira solicitó la ayuda de Gerard Piqué para cuidar a los niños en Miami, lo cual él aceptó con entusiasmo al considerarlo un regalo de la vida. Piqué se trasladó a Miami sin la compañía de Clara Chía y alquiló un apartamento en Brickell para estar con sus hijos. Martin aseguró que la relación entre Shakira y su ex es amistosa, y que Piqué permanecerá en Miami hasta abril, cuando la cantante regrese de México.

Por su parte, Clara Chía habría abandonado la casa que comparte con Piqué en España durante las vacaciones de Acción de Gracias, luego de que Milan y Sasha expresaran supuestamente su deseo de no convivir con ella. Esto habría generado tensiones en la relación, ya que Chía sintió que Piqué no le estaba dando el lugar que merecía. Piqué tiene planeado instalarse en Miami durante todo el año 2025, mientras Shakira realiza su gira por Europa y Asia con «Las mujeres ya no lloran».

A pesar de la situación, Piqué pasará el cumpleaños tanto de Shakira como el suyo en Miami junto a los niños. Raúl de Molina comentó que, aunque actualmente se comunican por los hijos, no descarta la posibilidad de una reconciliación entre la pareja. El futuro de la relación entre Clara Chía y Gerard Piqué queda aún en el aire, mientras ambos intentan manejar esta nueva dinámica en sus vidas.