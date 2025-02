Voy a votar el 27 de abril: ¡Hazte escuchar!

Henrique Capriles Radonski, dos veces candidato presidencial de la oposición venezolana y exgobernador del estado Miranda, ha confirmado su participación en las elecciones regionales y parlamentarias convocadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para el 27 de abril. Esta decisión va en contra del llamado de María Corina Machado, líder opositora, quien había solicitado no acudir a dichos comicios hasta que se respetara la voluntad popular expresada a favor de Edmundo González Urrutia.

Capriles justificó su participación en las elecciones como una forma de protestar contra el «robo electoral» del 28 de julio y de no ceder más espacios al chavismo. En un audio difundido en su canal de Whatsapp, el dirigente de Primero Justicia afirmó que el voto es una decisión personal y que él no se quedará en casa el 27 de abril, aunque aún no ha decidido por quién votará.

En cuanto a la postura de su partido, Capriles criticó la decisión de la directiva de Primero Justicia de no participar en los comicios, alegando que la participación en estas elecciones será en condiciones de mayor desventaja que las anteriores. El CNE aún no ha publicado los resultados de las elecciones anteriores ni ha reactivado su página web, lo que genera incertidumbre sobre el proceso electoral.

Capriles también se refirió a la visita del enviado especial de Donald Trump, Richard Grenell, a Nicolás Maduro, resaltando que fue un gesto de negociación entre Estados Unidos y el chavismo. En su opinión, la negociación es una herramienta para restablecer la democracia en Venezuela.

En resumen, Henrique Capriles Radonski ha confirmado su participación en las elecciones regionales y parlamentarias del 27 de abril, desafiando la postura de otros líderes opositores. Su decisión de votar se basa en su rechazo al robo electoral y en su compromiso con la lucha por la libertad en Venezuela.