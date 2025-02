Katy Perry comparte el consejo de su terapeuta para enfrentar críticas

La reconocida cantante Katy Perry revela cómo enfrenta las críticas negativas a su trabajo artístico, compartiendo los consejos que le brindó su terapeuta para sobrellevarlas de manera saludable.

Perry, de 40 años y oriunda de California, aconseja no leer ni las críticas positivas ni las negativas, evitando así la influencia de opiniones no solicitadas. Según la cantante, su terapeuta le recordó que lo más importante es lo que ella piensa de sí misma, no lo que los demás puedan opinar.

Estos consejos cobran relevancia en el contexto del reciente lanzamiento del séptimo álbum de estudio de Perry, titulado «143». A pesar de que este nuevo trabajo no ha alcanzado la misma repercusión comercial que sus anteriores lanzamientos, la artista se muestra orgullosa del disco y espera que se convierta en la banda sonora de la vida de muchos.

La inspiración detrás de «143» radica en un cambio significativo en la vida de Perry, cuando se convirtió en madre y se conectó con la energía divina femenina. Los mensajes del álbum son festivos y giran en torno al amor, reflejando esta nueva etapa personal de la cantante.

Con una carrera marcada por éxitos y altibajos, Katy Perry demuestra la importancia de mantener una autoestima sólida y confiar en uno mismo frente a las críticas externas. Sus palabras reflejan la madurez y la seguridad de una artista que ha aprendido a valorar su trabajo más allá de la opinión de los demás.