Valentina Quintero se muestra renovada y radiante (+fotos)

La reconocida comunicadora Valentina Quintero sorprendió a sus seguidores en redes sociales al mostrar su renovada apariencia luego de someterse a algunos retoques estéticos. A sus 70 años, Quintero compartió el antes y después de su transformación, destacando la notable diferencia en su rostro.

Entre los procedimientos a los que se sometió, se encuentra una blefaroplastia para eliminar el exceso de piel en los párpados, así como la inyección de cédulas de su grasa y plasma en los pómulos. Además, se realizó un tratamiento con láser para eliminar las manchas en su piel.

En sus publicaciones, Quintero expresó su alegría por su piel sedosa y su rostro descansado, asegurando que no siente la necesidad de realizarse más procedimientos estéticos en el futuro. Agradeció a su médico por los resultados y aclaró que no se aplicó ácido hialurónico ni bótox, ya que no desea un aspecto «tieso».

A pesar de que solo han pasado tres semanas desde los procedimientos, Quintero señaló que aún se encuentra inflamada y que los resultados finales se verán completamente a los seis meses. Sus seguidores elogiaron su apariencia rejuvenecida y la llenaron de halagos en los comentarios.

Si bien Quintero compartió las imágenes sin filtros ni retoques, resaltó que aún está en proceso de recuperación y que confía en que lucirá espectacular en los próximos meses. Una ola de comentarios positivos inundó su perfil al ver el impacto positivo de los retoques estéticos en su apariencia.