La esposa de Lorenzo: una pesadilla

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha descartado la posibilidad de deportar al príncipe Harry de Estados Unidos, a pesar de los desafíos legales que cuestionan su estatus migratorio, según informó el New York Post.

Durante una entrevista con The New York Post, Trump afirmó que no tiene intenciones de tomar medidas en contra de Harry. «No quiero hacer eso», dijo el mandatario. «Lo dejaré en paz. Ya tiene suficientes problemas con su esposa. Ella es terrible», agregó Trump.

Estas declaraciones se dan en medio de controversias legales sobre la visa de Harry, especialmente por parte de la Heritage Foundation, que ha expresado preocupación por posibles omisiones en la divulgación de información por parte del príncipe sobre su historial de consumo de drogas durante su proceso de solicitud de visa.

Además, el New York Post mencionó que Trump aprovechó la oportunidad para elogiar al hermano mayor de Harry, el príncipe William, a quien calificó como «un gran chico». Ambos se reunieron en privado en París durante la reapertura de la catedral de Notre Dame en diciembre de 2024, en contraste con la tensa relación entre Trump y Harry.

El duque y la duquesa de Sussex han sido críticos de Trump en el pasado. Meghan Markle lo ha calificado como «divisivo» y «misógino», mientras que Trump ha ridiculizado a Harry, afirmando que está influenciado por Meghan. La Heritage Foundation ha cuestionado la veracidad de la solicitud de visa de Harry debido a revelaciones en su autobiografía sobre su pasado consumo de drogas.

Nile Gardiner, de la Heritage Foundation, mencionó que es fundamental que quienes soliciten ingresar a Estados Unidos sean sinceros en sus solicitudes, y que no está claro si este ha sido el caso del príncipe Harry.

Por su parte, la respuesta de Meghan Markle no se hizo esperar. Durante los Invictus Games en Vancouver, la duquesa y el príncipe Harry mostraron públicamente su afecto, desafiando los comentarios despectivos de Trump. Meghan, envuelta en un elegante abrigo color crema, se inclinó cariñosamente sobre su esposo antes de darle un apasionado beso, demostrando su unión frente a las críticas.