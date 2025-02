¡AUMENTO! Bono Guerra Pensionados IVSS Febrero 2025 +MONTO

El Bono de Guerra para pensionados IVSS de febrero 2025 ya tiene fecha estimada de pago. Descubre cómo activarlo, el monto actualizado y los pasos para cobrarlo vía Sistema Patria.

Pensión Febrero 2025

De acuerdo con el cronograma de pagos en Venezuela, se espera que el Bono de Guerra para pensionados del IVSS llegue entre el viernes 21 y martes 25 de febrero. Mantente atento a los comunicados oficiales del Gobierno a través del Sistema Patria para confirmar la fecha exacta del depósito.

Actualizaciones Importantes sobre el Subsidio Económico para Pensionados IVSS

El Bono de Guerra IVSS es un beneficio otorgado a pensionados para mitigar el impacto de la crisis económica. Aquí te explicamos las últimas novedades sobre el pago de febrero 2025.

Información Clave sobre el Bono de Guerra

Este subsidio se deposita mensualmente en el Sistema Patria y suele aumentar periódicamente. Conoce los detalles sobre su asignación y las condiciones para recibirlo.

¿Qué es el Bono de Guerra y a quiénes beneficia?

El Bono de Guerra Económica es una ayuda dirigida a pensionados y trabajadores públicos para complementar sus ingresos. Se otorga de manera automática a quienes cumplan los requisitos.

¿Cuándo se Realiza el Pago del Bono Guerra en Febrero 2025?

El monto del bono podría establecerse en 2.385 bolívares o más, equivalente a 39,4 dólares según el tipo de cambio del BCV. Sin embargo, la fecha oficial de pago dependerá del cronograma del Gobierno.

¿Es Posible Hacerlo a través de Correo Electrónico?

Muchos beneficiarios se preguntan si pueden gestionar el bono vía correo electrónico. Aquí te explicamos si existe esta opción y qué otros métodos oficiales están disponibles.

Pasos para la Solicitud y Requisitos

Para recibir el Bono de Guerra, es necesario cumplir con ciertos criterios, como estar registrado en Sistema Patria y mantener tus datos actualizados.

Guía para Activar la pensión IVSS 2025

Si eres beneficiario, sigue estos pasos para asegurarte de recibir el pago correctamente en tu cuenta del Sistema Patria:

Ingresa a la plataforma de Sistema Patria. Inicia sesión con tu usuario y clave. Dirígete a la sección «Perfil» y verifica que tus datos estén actualizados. Revisa que tu Registro Único de Información Fiscal (RIF) esté cargado correctamente. Si eres pensionado, asegúrate de que tu perfil tenga el logo del IVSS. Si eres jubilado, actualiza tu información para que el sistema te registre correctamente.

Pasos Esenciales para la Activación de la pensión

Completa tu perfil en el Sistema Patria y revisa constantemente la sección de notificaciones para saber si el bono ha sido asignado.

Problemas Comunes y Soluciones

Si no has recibido el bono, verifica que tu cuenta esté activa y que no haya errores en tu información personal dentro de la plataforma.

Cobro del Bono Guerra a través del Sistema Patria

Si ya tienes el Bono de Guerra acreditado en tu monedero Patria, sigue estos pasos para retirarlo:

Inicia sesión en Sistema Patria. Ve a la opción «Monedero» y selecciona «Retiro de fondos». Escoge el monedero de origen, el monto y la cuenta bancaria destino. Pulsa «Continuar» y luego «Aceptar» para confirmar la transacción. El sistema te notificará cuando la operación sea exitosa.

Instrucciones para el Proceso de Cobro

El retiro del bono puede tardar entre 24 y 72 horas en reflejarse en tu cuenta bancaria.

Consejos para Evitar Errores en el Cobro

Asegúrate de que tu cuenta bancaria esté correctamente vinculada a Sistema Patria .

. Verifica que el número de teléfono y correo asociados a tu cuenta estén actualizados.

Evita realizar múltiples solicitudes de retiro en un corto período de tiempo.

