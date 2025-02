El Palacio de Kensington ha desmentido rotundamente las informaciones difundidas por medios británicos que afirmaban que se dejarían de revelar detalles sobre la vestimenta de Kate Middleton. Después de las especulaciones surgidas en torno a los estilismos de la princesa de Gales, el Palacio emitió un comunicado para aclarar que no ha habido cambios en la política respecto a la divulgación de la ropa que utiliza en sus compromisos oficiales.

La controversia surgió a raíz de la creencia de que Kate había solicitado que se enfocara más en su labor profesional que en su vestuario, tras haber enfrentado una lucha contra el cáncer que le habría brindado una nueva perspectiva. Sin embargo, desde que se unió a la familia real en 2011, el Palacio de Kensington ha compartido regularmente información sobre las prendas que la princesa utiliza en eventos públicos.

A pesar de las conjeturas, el Palacio de Kensington confirmó a través de un comunicado oficial que no ha habido modificaciones en la forma en que se divulga información sobre la vestimenta de Kate Middleton. El comunicado aclara que los comentarios atribuidos a la princesa no son suyos, y reitera que no se ha cambiado el enfoque para compartir detalles sobre la vestimenta de Su Alteza Real.

Por tanto, las afirmaciones que sugerían un cambio en la política de divulgación de la vestimenta de Kate Middleton han sido desmentidas de manera categórica por el Palacio de Kensington. La transparencia en este aspecto se mantendrá, tal como se ha venido haciendo desde que la princesa se unió a la familia real británica.

En resumen, Kate Middleton continuará siendo una figura pública cuya vestimenta será de interés para muchos, y el Palacio de Kensington seguirá compartiendo información al respecto como parte de la cobertura de sus compromisos oficiales.