El motivo detrás del fin de la relación entre Aleska Génesis y Clovis Nienow

Aleska Génesis abrió su corazón en su primera semana en La casa de los famosos All-Stars (Telemundo) y compartió detalles del fin de su noviazgo con Clovis Nienow.

En una conversación que mantuvo con su compañera Julia Gama, la modelo venezolana reveló que no terminaron por falta de amor.

“No es falta de amor y él lo sabe”, dijo. “Yo sé lo mucho que él me ama y él sabe cómo yo lo amo. Los dos lo sabemos”, señaló.

“Yo sé que el día de mañana a mí me pasa algo y él va a estar ahí y él me va a cuidar. Yo lo sé, así como yo estoy para él. No fue que terminamos porque nos hicimos algo… No, nos estamos cuidando, estamos cuidando no hacernos daño”, señaló.

La habitante de la casa más famosa de la televisión hispana reconoció que tomaron “una decisión muy apresurada” de irse a vivir juntos.

“Yo creo que es muy importante no saltarse los pasos de ser novios, ser novios es cortejar, vamos a salir, vamos a conocernos… Tú te pones a vivir de una vez con una persona y todos tenemos nuestras partes buenas y malas, nuestros demonios, entonces cuando empiezas a conocer eso al principio choca y no sabes cómo afrontarlo. Ya estás viviendo con una persona y no aprendiste a conocerlo”, aseveró.

“Hay cosas que para mí eran obvias que para él no o que para él era obvio y para mí no. Pero eso es conocerse, tomar tiempo, adaptarse. Un matrimonio es un acuerdo, tú eres así, yo soy así, vamos a llegar a un punto medio, vamos a llegar a acuerdos, vamos a caminar juntos, vamos a crecer juntos. Pero si yo voy corriendo jalándolo me va a pesar. Igual, si él está corriendo y yo estoy atrás a él le va a pesar. Tenemos que estar los dos en la misma sintonía”, añadió.

Aleska apuntó que pudieron haber seguido juntos como pareja y trabajar en ello, “pero no porque va a empezar a trabajar en función de ti y yo quiero que sea él”, dejó claro.

“Yo no quiero controlarlo porque yo pudiera controlarlo y él se va a adaptar porque me ama, pero yo no quiero eso. Quizás en algún pasado yo hubiese actuado diferente [y hubiera dicho]: ‘Sí, te quedas conmigo, no importa, te falta pero a mí modo’. No, eso no es sostenible en el tiempo, en el momento sí pero en el tiempo no y uno quiere algo que perdure en el tiempo”, continuó.

Por lo que ambos decidieron tomarse un tiempo y ver qué pasa en el futuro. “Tenemos que prepararnos porque él tiene que prepararse, por ejemplo, para casarse y yo también tengo que prepararme para ese momento. Los dos. Ya en algún futuro si es, es; si no es, no es”, dijo.