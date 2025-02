PSUV convoca a 47.000 asambleas de base para proponer candidaturas

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, ha anunciado que este sábado 22 de febrero se llevarán a cabo más de 47.000 asambleas de base de la tolda roja para proponer candidaturas de cara a las elecciones regionales y parlamentarias del 27 de abril.

Cabello enfatizó la importancia de estas reuniones comunitarias para la selección de los candidatos a gobernadores, Consejos Legislativos y la Asamblea Nacional. Se espera que el Psuv ofrezca más detalles sobre el proceso de selección en una próxima rueda de prensa, donde se destacará la estricta selección de perfiles por parte de la Dirección Nacional del partido.

El líder chavista ha señalado que no serán considerados para las candidaturas aquellos que promuevan la división, no participen activamente en las actividades del partido, no impulsen programas gubernamentales clave, sean abstencionistas electorales o estén influenciados por grupos partidistas. Además, se ha confirmado que el presidente del Psuv, Nicolás Maduro, designará directamente a los candidatos en estados estratégicos como Guayana Esequiba y fronterizos como el Táchira.

En otro orden de ideas, Cabello ha defendido la reforma constitucional propuesta por Maduro, asegurando que el Psuv trabajará para lograr los consensos necesarios antes de someterla a referendo. También ha desestimado las críticas de la Conferencia Episcopal y otros sectores opositores, argumentando que la reforma es necesaria para adaptar la Carta Magna a los tiempos actuales sin perder la esencia de la Constitución de 1999.

Por otro lado, Cabello ha abordado el tema de las deportaciones de venezolanos desde Estados Unidos, negando que formen parte de la banda Tren de Aragua. Ha afirmado que algunos de los deportados son desertores de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y están recibiendo el tratamiento adecuado conforme a la ley.

En cuanto a la investigación sobre el uso de recursos donados por la Agencia de EE. UU. para el Desarrollo Internacional (Usaid), Cabello ha reiterado que se está llevando a cabo una investigación exhaustiva. Ha señalado que la oposición y ciertas ONG han malversado fondos de la Usaid, y ha afirmado que el 98% de los recursos no pasaron una auditoría adecuada.