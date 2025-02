La gobernadora demócrata que desafió a Trump: Nos vemos en los tribunales

La tensión se hizo palpable en una reunión con gobernadores republicanos y demócratas de Estados Unidos cuando el presidente Donald Trump amenazó al estado de Maine con recortar los fondos federales si la gobernadora Janet Mills no cumplía con su orden ejecutiva de excluir a atletas transgénero de las competencias femeninas.

El enfrentamiento entre la gobernadora demócrata y el presidente republicano se intensificó, culminando en un cara a cara en el Comedor de Estado de la Casa Blanca. Trump cuestionó a Mills sobre el cumplimiento de su orden ejecutiva, a lo que la gobernadora respondió afirmando que estaba cumpliendo las leyes estatales y federales.

La gobernadora Mills desafió a Trump mencionando que Maine, a pesar de ser un estado de mayoría demócrata, respalda su postura sobre la participación de personas trans en deportes. Ante esto, el presidente amenazó con cortar la financiación federal si no se cumplía su orden, a lo que Mills respondió con la promesa de llevar el caso a los tribunales.

La noche anterior a la reunión en la Casa Blanca, Trump expresó su descontento con Mills ante gobernadores republicanos, indicando que no otorgaría fondos federales a menos que se corrigiera la situación de competencia entre hombres y mujeres en Maine.

El Departamento de Educación fue encargado por Trump de verificar el cumplimiento de su orden, que interpreta las leyes federales de derechos civiles. Los colegios que no cumplan con estas leyes podrían perder la financiación federal, generando un enfrentamiento legal inminente entre la gobernadora de Maine y el presidente.

En respuesta a las amenazas de Trump, la gobernadora Mills afirmó que no se dejaría intimidar y que tomaría medidas legales para garantizar que los niños de Maine no fueran privados de la financiación federal. Organismos deportivos del estado han indicado que no impedirán la participación de deportistas transgénero, resaltando la importancia de la igualdad y no discriminación en el deporte.

A nivel nacional, la Asociación Nacional de Atletismo Colegial (NCAA) destacó que al menos 10 atletas de su organización se identifican como transgénero. La controversia entre Trump y Mills refleja un debate más amplio sobre los derechos y la inclusión en el deporte a nivel estatal y nacional.

