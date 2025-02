Fallece a los 88 años la talentosa Roberta Flack

Roberta Flack: La leyenda de la música que conquistó corazones



La música siempre ha sido un reflejo de nuestras emociones más profundas, y pocas artistas han logrado capturar la esencia de la pasión y la vulnerabilidad como lo hizo Roberta Flack. Con una voz única y cautivadora, Flack se convirtió en una de las artistas más destacadas de la década de 1970 y dejó un legado imborrable en la industria musical.

El ascenso meteórico de una estrella



Roberta Cleopatra Flack nació en Black Mountain, Carolina del Norte, y creció en Arlington, Virginia. Desde una edad temprana, demostró un talento excepcional para la música, especialmente para el piano. Con una formación clásica y una beca completa para estudiar en Howard, la universidad históricamente negra, Flack destacó rápidamente como una pianista virtuosa.

Fue a finales de la década de 1960 cuando su vida cambió para siempre. El músico de jazz Les McCann descubrió su voz única y la describió como una fuerza que despertaba emociones profundas en aquellos que la escuchaban. Flack combinaba la pasión del gospel con un enfoque reflexivo y medido, creando una conexión única con su audiencia.

La consagración en la industria musical



A pesar de ser poco conocida antes de los 30 años, Roberta Flack se convirtió en una estrella de la noche a la mañana gracias a la película "Play Misty for Me" de Clint Eastwood. La canción "The First Time Ever I Saw Your Face" se convirtió en un himno de amor que encabezó las listas de éxitos pop y le valió un Grammy por disco del año en 1972.

Pero el éxito de Flack no se detuvo ahí. En 1973, logró otro hito al ganar Grammys consecutivos por mejor álbum con "Killing Me Softly With His Song". Su voz única y su estilo musical íntimo la convirtieron en una intérprete influyente que dejó una huella imborrable en la industria musical.

Un ícono de la música y los derechos civiles



Además de su talento musical, Roberta Flack también fue una figura destacada en los movimientos sociales y de derechos civiles de la época. Su presencia sofisticada y audaz la convirtió en una voz poderosa que abogaba por la igualdad y la justicia.

Flack contaba entre sus amigos al reverendo Jesse Jackson y a Angela Davis, a quien visitó en prisión durante un momento crucial en su vida. Su participación en proyectos feministas como "Free to Be… You and Me" demostró su compromiso con la igualdad de género y los derechos de los niños.

El legado de una leyenda



A lo largo de su carrera, Roberta Flack ganó cinco Grammys, fue nominada en ocho ocasiones más y recibió un Grammy a la trayectoria en 2020. Aunque nunca igualó su primera racha de éxitos, su influencia en la música perdura hasta el día de hoy.

Su colaboración con artistas como Peabo Bryson y los Fugees demostró su versatilidad y su capacidad para reinventarse. Flack dejó un legado imborrable en la industria musical y seguirá siendo recordada como una de las artistas más influyentes de su generación.

En conclusión, Roberta Flack fue mucho más que una cantante y pianista talentosa. Fue una fuerza de la naturaleza que trascendió las barreras musicales y se convirtió en un símbolo de la lucha por la igualdad y la justicia. Su legado perdurará en la memoria de todos aquellos que tuvieron el privilegio de escuchar su música y sentir su poderosa voz resonar en sus corazones.