Los ganadores de los Premios del Sindicato de Actores» – «Los triunfadores de los Premios del Sindicato de Actores

Los Premios del Sindicato de Actores 2025: Un vistazo a los ganadores



Con la conclusión de los premios Screen Actors Guild Awards 2025 en el Shrine Auditorium and Exposition Hall de Los Ángeles, la temporada de premios en Hollywood está llegando a su punto culminante con la próxima entrega de los premios Oscar. En este evento, presentado por la estrella de “Nobody Wants This” y nominada al SAG Kristen Bell, se honró lo mejor del talento actoral en la televisión y el cine.

Destacados de la noche



En cuanto a las categorías de televisión, la serie “Shōgun” tuvo una destacada actuación al llevarse el premio a la mejor interpretación de un elenco en una serie dramática, además de varios honores individuales. Por otro lado, "Only Murders In The Building" también brilló al ganar el premio al mejor elenco de comedia y un reconocimiento individual para Martin Short.

En lo que respecta a las películas nominadas, hubo una distribución equitativa de premios. Timothée Chalamet y Demi Moore se llevaron los honores de mejor actor y actriz principal, respectivamente, mientras que "Cónclave" se hizo con el premio al mejor reparto cinematográfico.

Sin embargo, el momento más emotivo de la noche fue el discurso apasionado de la ganadora del premio a la trayectoria, Jane Fonda, quien instó a sus colegas actores a liderar con empatía y compasión en estos tiempos difíciles.

Ganadores en categorías de cine



Mejor actor en un papel principal : Timothée Chalamet por "A Complete Unknown".

: Timothée Chalamet por "A Complete Unknown". Mejor actriz en un papel principal : Demi Moore por "La sustancia".

: Demi Moore por "La sustancia". Mejor actor en un papel secundario : Kieran Culkin por "A Real Pain".

: Kieran Culkin por "A Real Pain". Mejor actriz en un papel secundario : Zoe Saldana por "Emilia Pérez".

: Zoe Saldana por "Emilia Pérez". Mejor elenco en una película : "Cónclave".

Ganadores en categorías de TV



: "Cónclave". Mejor actor masculino en televisión o miniserie : Colin Farrell por "The Penguin".

: Colin Farrell por "The Penguin". Mejor actriz en una televisión o miniserie : Jessica Gunning por "Bebé Reno".

: Jessica Gunning por "Bebé Reno". Mejor actuación de un actor en una serie dramática : Hiroyuki Sanada por "Shōgun".

: Hiroyuki Sanada por "Shōgun". Mejor actuación de una actriz en una serie dramática : Anna Sawai por "Shōgun".

: Anna Sawai por "Shōgun". Mejor actuación de un actor en una serie de comedia : Martin Short por "Only Murders In The Building".

: Martin Short por "Only Murders In The Building". Mejor actuación de una actriz en una serie de comedia : Jean Smart por "Hacks".

: Jean Smart por "Hacks". Mejor reparto en una serie dramática : "Shōgun".

: "Shōgun". Mejor reparto en una serie de comedia : "Only Murders In The Building".

Distinciones en acrobacias



: "Only Murders In The Building". Mejor actuación de acción de un equipo de especialistas en una película : "The Fall Guy".

: "The Fall Guy". Mejor actuación de acción de un equipo de especialistas en una serie de televisión: "Shōgun". En resumen, los Premios del Sindicato de Actores 2025 fueron una celebración del talento y la excelencia en la actuación, tanto en la pantalla grande como en la pequeña. Los ganadores destacaron por su dedicación y habilidad para cautivar al público con sus interpretaciones. Ahora, todas las miradas están puestas en la próxima ceremonia de los premios Oscar, donde se espera que el brillo y la emoción continúen. Para más noticias y actualizaciones, no olvides unirte a nuestro canal de WhatsApp y Telegram para estar al tanto de todo lo que sucede en el mundo del entretenimiento. La entrada Estos fueron los ganadores de los Premios del Sindicato de Actores se publicó primero en Diario Primicia.