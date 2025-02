Pescadores de Nueva Esparta buscan nuevos mercados en el Caribe debido a altos costos operativos

Pescadores de Nueva Esparta exploran nuevos mercados para pescadores Nueva Esparta en el Caribe. Altos costos los impulsan a buscar oportunidades.

La flota de pesca de pargo y mero de la península de Macanao enfrenta una difícil situación económica debido al aumento de los costos operativos, principalmente por la falta de subsidios en el combustible.

Esta situación ha obligado a los pescadores a buscar nuevos mercados en el Caribe como Trinidad, Guyana y Surinam, donde pueden obtener mejores precios por sus productos.

Desafíos Económicos para los Pescadores de Nueva Esparta

El presidente de esta flota, Lisandro Vásquez, ha sido vocero de los pescadores que se ven afectados por los altos costos de producción, impulsados por el precio del combustible. Esta realidad ha generado un escenario donde la venta en el mercado local de la isla de Margarita no resulta rentable, ya que los consumidores locales prefieren especies más económicas como el atún o el jurel.

La Búsqueda de Nuevos Mercados en el Caribe

Ante este panorama, los pescadores de Nueva Esparta han tomado la decisión estratégica de buscar nuevos mercados en el Caribe. Países como Trinidad, Guyana y Surinam se presentan como opciones atractivas donde los pescadores pueden obtener mejores precios por sus productos y así hacer frente a los altos costos operativos que enfrentan en su región.

El presidente de la flota, Lisandro Vásquez, detalló el convenio establecido con estos países caribeños: «Hicimos un convenio con ellos, ya que no comercializamos aquí, porque aquí no hay exportación. Entonces, es un pescado que no se puede comercializar aquí, porque es de un costo muy alto».

Impacto en la Labor Social de los Pescadores

La difícil situación económica también ha afectado la labor social que realizaban los pescadores de Nueva Esparta. Anteriormente, mensualmente donaban al menos 300 kilos de pescado al gobierno para ser distribuidos en hospitales, escuelas y otros programas sociales. Sin embargo, debido a los altos costos operativos, esta ayuda solidaria ha tenido que ser suspendida.

Lisandro Vásquez expresó su pesar por esta situación: «Nosotros sí contribuíamos con el Estado. Le damos 300, 400 kilos de pescado al Estado para que ellos hicieran su gestión social, bien sea con los hospitales, CDI o planteles educativos, pero a raíz del combustible, a 0,50$, nosotros quitamos ese beneficio».

Esperanza en un Futuro Mejor

A pesar de los desafíos actuales, los pescadores de la flota pargo-mero de Nueva Esparta mantienen la esperanza de que la situación mejore pronto. Anhelan poder volver a ofrecer sus productos en el mercado local y retomar su labor social en beneficio de la comunidad.

En conclusión, la búsqueda de nuevos mercados en el Caribe se presenta como una estrategia necesaria para los pescadores de Nueva Esparta ante los altos costos operativos que enfrentan en su región. A través de esta iniciativa, buscan asegurar la viabilidad económica de su actividad y seguir contribuyendo al bienestar de su comunidad a través de su labor social.

