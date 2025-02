Obispo Castro Aguayo: JGH es el venezolano posible

José Gregorio Hernández canonización, Papa Francisco anuncia que el medico de los pobres será santo, Obispo de Margarita da declaraciones sobre el hecho histórico

El anuncio papal de próxima canonización de José Gregorio Hernández, convirtiéndolo en el primer Santo venezolano, ha llenado de júbilo a la iglesia y así lo manifestó el Obispo Diócesis de Margarita, Monseñor Fernando Castro Aguayo.

Monseñor fue Vice Postulador de la causa de beatificación, y describe al llamado «médicos de los pobres» como, «un venezolano ejemplar, un ciudadano de primera, un hombre de Dios que le llaman médico de los pobres, pero en realidad se hace referencia a todos los enfermos, a los que necesitan salud’.

Recuerda que, en la vice postulación llegaron a tener hasta mil 700 testimonios de todo el mundo avalando lo que el Dr. José Gregorio Hernández, o Dios había hecho a través de él, «con lo cual hay que decir que JGH está en el corazón no solo de los venezolanos».

Afirma que, » fue excelente hijo, excelente hermano, amante de su pueblo, un excelente estudiante que puso su ciencia de medicina en los suyos, en los Andes, y luego fue enviado a Europa a especializarse y regresó con otros médicos con quienes renovó la medicina a ejemplo de toda Latinoamérica».

«Al pensar en JGH debemos pensar en que es un venezolano posible, ósea se pone como modelo de un hombre de Dios, porque era creyente, muy devoto de la Virgen, de gran caridad pero no había distinción de personas sino que atendía a todos en su justa dimensión», reafirmó y citó que Rómulo Gallegos, siendo un joven escritor, no creyente, cuando pasó el féretro de JGH dijo algo así, «En su presencia todos queríamos ser mejores, no pasaba un cadáver, pasaba un ideal».