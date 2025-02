Rebeldes musicales británicos se unen contra la IA en nuevo álbum

Los artistas británicos se unen en protesta



La industria musical se encuentra nuevamente en el centro de la polémica, esta vez debido a los planes del gobierno británico de modificar las leyes de copyright para favorecer a las empresas de inteligencia artificial. Ante esta situación, un grupo de 1.000 artistas británicos, incluyendo nombres reconocidos como Kate Bush, Annie Lennox, Damon Albarn y Hans Zimmer, han decidido alzar su voz de forma creativa y contundente.

Un álbum de silencio como respuesta



La respuesta de los artistas ha sido lanzar un álbum titulado "Is This What We Want?" ("¿Es esto lo que queremos?"), el cual consiste únicamente en silencio. En lugar de notas musicales, las pistas del álbum muestran estudios y espacios de actuación vacíos, simbolizando de manera clara lo que podría quedar de la industria musical si se permitiera el robo de música para beneficiar a las empresas de IA.

Thomas Hewitt Jones, uno de los compositores participantes, describió la situación irónicamente al mencionar que en las grabaciones se puede escuchar a sus gatos moviéndose por el estudio mientras trabaja. Además, los títulos de las 12 pistas del álbum forman la frase: "El gobierno británico no debe legalizar el robo de música para beneficiar a las empresas de IA", dejando en claro el mensaje de protesta.

El líder detrás de la iniciativa



El cerebro detrás de esta iniciativa es Ed Newton-Rex, quien ha logrado reunir más de 47.000 firmas de creadores en apoyo a la causa. Newton-Rex, con experiencia tanto como compositor clásico como en el desarrollo de plataformas de composición musical basadas en IA, lidera esta campaña que busca detener la legalización del robo de música en beneficio de las empresas de inteligencia artificial.

La situación de los músicos independientes



La propuesta de modificar las leyes de copyright para permitir el uso de contenido artístico en línea sin consentimiento de los creadores supone un grave problema para los músicos independientes. Estos artistas, que ya enfrentan dificultades para obtener ingresos a través de plataformas de streaming, se verían aún más perjudicados si sus creaciones fueran utilizadas para entrenar modelos de IA sin su autorización.

La lucha global de los artistas



Esta protesta en el Reino Unido se suma a otras iniciativas similares que están teniendo lugar en otros países, demostrando que el problema es de alcance global. La unión de los artistas en defensa de sus derechos y en contra del robo legalizado de su música es un claro mensaje a las autoridades y a las empresas que buscan beneficiarse a costa de los creadores.

Conclusiones



La industria musical se encuentra en un momento crítico, donde los artistas luchan por proteger sus derechos y mantener el valor de su trabajo frente a las amenazas de la inteligencia artificial y las leyes que buscan favorecer a las empresas en detrimento de los creadores. La protesta a través de un álbum de silencio es solo el inicio de una batalla que promete ser larga y difícil, pero que cuenta con el apoyo y la determinación de una comunidad artística unida en defensa de sus derechos.