Los ganadores de los Oscar 2025: ¡Conoce a los triunfadores!

Anora triunfa en los Premios de la Academia con mejor película y mejor director



La noche de los Premios de la Academia fue testigo de una sorpresa inesperada, con la película "Anora" coronada como la mejor película y su director, Sean Baker, llevándose el premio a mejor director. Esta historia de cenicienta en un club de desnudistas sin el final de un cuento de hadas se convirtió en la gran triunfadora de la 97a edición de los premios más prestigiosos de Hollywood.

"Anora", ganadora de la Palma de Oro en el Festival de Cine de Cannes, se destacó en una temporada de Oscar muy competitiva y fluctuante. La película, dirigida por Sean Baker, cuenta la historia de una bailarina erótica que se fuga con el hijo de un oligarca ruso, en una trama inusualmente explícita para una ganadora a mejor película. Con un presupuesto de solo 6 millones de dólares, "Anora" conquistó a los votantes de la Academia y se posicionó como la favorita inesperada.

En un momento en el que la industria cinematográfica ha sido transformada por el streaming y la agitación económica, "Anora" y Sean Baker representaron una especie de pureza cinematográfica. Baker ha abogado por el regreso al estreno exclusivo en cines de 90 días, defendiendo la experiencia única que brinda ver una película en la pantalla grande.

La victoria de "Anora" en los Oscar es un reconocimiento al cine independiente y a la creatividad sin límites que puede surgir de presupuestos modestos. La película se suma a una lista de recientes ganadoras de mejor película independientes, como "Everything Everywhere All at Once", "CODA" y "Nomadland".

En la ceremonia de premiación, Adrien Brody volvió a ganar el Oscar al mejor actor por su interpretación en "The Brutalist", donde encarna a otro sobreviviente del Holocausto. Mikey Madison se llevó el premio a la mejor actriz por su actuación en "Anora", mientras que Sean Baker fue reconocido como el mejor director, además de llevarse los premios al mejor guion original y mejor edición.

En otras categorías, los Oscar entregaron premios a películas como "Conclave", "Wicked" y "The Substance". La noche estuvo marcada por la diversidad y la calidad de las producciones cinematográficas, con ocho de las diez nominadas a mejor película llevándose al menos un premio.

En la categoría de mejor documental, "No Other Land" se alzó con el premio, contando la historia de activistas palestinos que luchan por proteger sus comunidades de la demolición por parte del Ejército israelí. La película, filmada durante cuatro años entre 2019 y 2023, ofrece un vistazo crudo a la realidad de la vida en Cisjordania.

Por su parte, la película brasileña "Ainda Estou Aqui" se llevó el premio a mejor película internacional, destacando la resistencia de una familia desgarrada por la dictadura militar en Brasil. Dirigida por Walter Salles, la cinta ofrece un retrato conmovedor de la lucha por la justicia y la dignidad en tiempos de opresión.

En resumen, la noche de los Premios de la Academia fue un tributo al talento, la creatividad y la diversidad en la industria del cine. "Anora" se erigió como la gran triunfadora de la noche, llevándose los máximos galardones y demostrando que las historias auténticas y arriesgadas siguen teniendo un lugar especial en el corazón de Hollywood.