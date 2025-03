Brian Littrell de BSB sufre de disfonía por tensión muscular: ¿Cómo afecta su voz?

Brian Littrell de los Backstreet Boys revela su lucha contra la disfonía de tensión muscular



Durante una presentación en el programa Today Show, Brian Littrell, integrante de la famosa banda Backstreet Boys, dejó a sus fanáticos preocupados al presentar problemas al cantar la icónica canción "I Want It That Way". El cantante y compositor, conocido por su potente voz, reveló que padece de disfonía de tensión muscular (MTD), un trastorno de la voz que afecta el funcionamiento de la laringe debido a la contracción excesiva de los músculos del cuello.

¿Qué es la disfonía de tensión muscular?



La disfonía de tensión muscular es una enfermedad que afecta la voz de manera significativa. Los músculos del cuello se contraen de manera excesiva, lo que genera dificultades en la emisión de sonidos vocales. En el caso de Brian Littrell, esta condición se hizo evidente durante su presentación en el Today Show, donde tuvo que ser ayudado por su compañero Nick Carter para completar la interpretación de la canción.

Causas y tratamiento



Según la foniatra y otorrinolaringóloga, Gipsy Pino López, las causas más comunes de la disfonía de tensión muscular son el abuso vocal, el trabajo constante con la voz, el consumo excesivo de alcohol y cigarrillos, así como el uso excesivo de la voz al gritar o imitar sonidos. Sin embargo, esta enfermedad es tratable con técnicas vocales adecuadas y la aplicación de infiltraciones de anestésicos locales para aliviar el dolor y relajar los músculos afectados.

Impacto en la carrera de Brian Littrell



La revelación de Brian Littrell sobre su padecimiento de disfonía de tensión muscular ha generado preocupación entre sus seguidores, quienes han expresado su apoyo y solidaridad con el cantante. La voz es una herramienta fundamental en la carrera de un artista, especialmente en el caso de un cantante reconocido como Littrell, cuya voz ha sido parte integral del sonido característico de los Backstreet Boys.

Concienciación sobre los trastornos de la voz



La historia de Brian Littrell y su lucha contra la disfonía de tensión muscular pone de manifiesto la importancia de cuidar la salud vocal y estar atentos a cualquier síntoma que pueda indicar un trastorno de la voz. Los artistas y personas que utilizan su voz de manera constante deben prestar especial atención a su salud vocal y buscar ayuda médica especializada en caso de presentar dificultades en la emisión de la voz.

Conclusiones



La disfonía de tensión muscular es un trastorno de la voz que puede afectar a cualquier persona, incluyendo a reconocidos cantantes como Brian Littrell. Con el tratamiento adecuado y la atención médica oportuna, es posible superar esta enfermedad y recuperar la voz. La historia de Littrell sirve como recordatorio de la importancia de cuidar la salud vocal y buscar ayuda profesional en caso de presentar problemas relacionados con la voz.