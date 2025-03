Selena Gómez comparte la lista de canciones de su nuevo álbum

Selena Gómez revela detalles de su nuevo álbum "I Said I Love You First"



La talentosa estrella de Only Murders in the Building, Selena Gómez, ha dejado a sus fans emocionados al revelar la lista de canciones de su próximo álbum titulado "I Said I Love You First". Este proyecto, que cuenta con la colaboración de su prometido Benny Blanco, está programado para ser lanzado el 21 de marzo e incluirá los exitosos sencillos "Scared of Loving You" y "Call Me When You Break Up".

Una muestra de amor a través de la música



A través de su cuenta oficial de Instagram, Selena Gómez compartió una foto en la que se puede ver su mano sosteniendo un trozo de papel con los títulos de las 14 canciones del álbum, presentados en un marco Polaroid. En la publicación, la cantante escribió: "Filtrando algunos detalles más…". Esta revelación ha generado gran expectativa entre sus seguidores, quienes esperan con ansias escuchar la nueva propuesta musical de la artista.

Un proyecto lleno de amor y sinceridad



"I Said I Love You First" promete ser un reflejo del amor y la complicidad que Selena Gómez y Benny Blanco comparten. Además de los sencillos ya conocidos, el álbum incluirá canciones como "Younger and Hotter Than Me", "Ojos Tristes", "Don’t Wanna Cry", "Sunset Blvd", "Cowboy", "Bluest Flame", "How Does It Feel to Be Forgotten", "Do You Wanna Be Perfect", "You Said You Were Sorry", "I Can’t Get Enough" y "Don’t Take It Personal".

La cantante, quien recientemente anunció su compromiso con Benny Blanco en diciembre, describió este proyecto como "una pequeña muestra de lo que somos, cuánto lo amamos y cuánto nos amamos". Esta declaración ha conmovido a sus seguidores y ha generado aún más interés en su música.

Únete a la emoción



Con "I Said I Love You First", Selena Gómez promete deleitar a sus seguidores con una propuesta musical llena de amor, sinceridad y talento.