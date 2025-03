Naufragios de migrantes venezolanos: tragedias en aumento

Los naufragios con migrantes venezolanos en lo que va de año



La huida de venezolanas y venezolanos del país no para y cualquier vía es válida, a pesar de todos los riesgos. Las rutas marítimas siguen tan activas como peligrosas con recurrentes naufragios de pequeñas embarcaciones con migrantes, que huyen de la crisis humanitaria que atraviesa Venezuela.

Miles de personas, empujadas por los problemas económicos, políticos y sociales decidieron abandonar el país en busca de mejores condiciones de vida. Para ello recurrieron a rutas marítimas peligrosas e irregulares como las de los estados Delta Amacuro, Sucre y Falcón, donde se han registrado la mayoría de los naufragios.

Estas travesías, a menudo realizadas en embarcaciones precarias y sobrecargadas, han resultado en numerosos incidentes con venezolanas y venezolanos fallecidos y desaparecidos, que buscaban llegar a destinos como Trinidad y Tobago, Curazao y otros países de Centroamérica.

Naufragios de 2025



El último naufragio del que se tiene constancia con migrantes venezolanos ocurrió el pasado martes 4 de marzo, y dejó un saldo de al menos una mujer fallecida y 16 personas desaparecidas.

La embarcación, que zarpó desde el estado Falcón con destino a Curazao, llevaba a 26 personas a bordo cuando zozobró en la madrugada. El naufragio se produjo tras la salida de la lancha desde Chichiriviche y enfrentó condiciones adversas en el mar, según reportaron sobrevivientes a las autoridades, lo que produjo el accidente.

El rescate estuvo a cargo de la Guardia Costera de Curazao, que logró salvar a 10 de los ocupantes. Sin embargo, una mujer entre los sobrevivientes falleció después de que la trasladaron al Aeropuerto Internacional Hato, mientras que las otras 16 personas permanecen desaparecidas.

Las autoridades reportaron que la lancha, identificada como «Piská Fresku Curazao», partió el domingo 2 de marzo desde San José de la Costa, en el municipio Píritu de Falcón.

Hasta el jueves 6 de marzo, las labores de búsqueda continuaban activas sin resultados sobre los desaparecidos. Hasta este viernes 7 de marzo, las autoridades venezolanas no se han pronunciado sobre el naufragio.

21 de febrero



Otro de los naufragios de los que se tiene registro, en lo que va de 2025, ocurrió el viernes 21 de febrero en aguas del Caribe de Panamá. Como resultado, murió una niña venezolana, de ocho años de edad.

La embarcación transportaba a 21 personas, incluyendo 19 migrantes de Venezuela y Colombia, y naufragó mientras intentaban regresar a sus países de origen. El Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) de Panamá rescató a 20 personas tras el incidente ocurrido en la comarca indígena de Guna Yala.

Las autoridades panameñas indicaron que el naufragio se debió a fuertes oleajes causados por el mal tiempo, a pesar de una advertencia sobre condiciones climáticas adversas que fue ignorada por el capitán de la lancha.

El bote partió desde la localidad de Cartí con dirección a La Miel, cerca de la frontera con Colombia, mientras otras dos embarcaciones suspendieron el viaje por precaución. Los rescatados, que incluían al capitán y su ayudante, ambos indígenas panameños, recibieron atención médica y asistencia humanitaria por parte del Senafront.

Hasta el sábado 22 de febrero, cuando se publicó el reporte, las labores de búsqueda y rescate continuaban en coordinación con la comunidad local, aunque no se especificó si había más desaparecidos.

Rutas peligrosas



Las costas de Güiria, en el estado Sucre, y las regiones de Delta Amacuro y Falcón se han convertido en puntos críticos de salida para migrantes venezolanos en la última década.

En estas rutas marítimas, utilizadas principalmente para llegar a países como Trinidad y Tobago o Curazao, se han registrado accidentes con un alto número de víctimas fatales en los últimos años, aunque las cifras no son claras.

Las embarcaciones que frecuentemente naufragan en estas aguas son peñeros sobrecargados y en mal estado, que se enfrentan a condiciones adversas que hacen que los viajes en ellas sean peligrosos.

Uno de los naufragios más letales ocurrió en diciembre de 2020 frente a Güiria, estado Sucre, cuando una lancha que transportaba al menos 41 personas rumbo a Trinidad y Tobago zozobró. En total, hubo 29 fallecidos según las autoridades venezolanas.

En Delta Amacuro, otro naufragio significativo tuvo lugar el 22 de abril de 2021, cuando una embarcación con 25 personas con destino a Trinidad y Tobago se hundió cerca de Boca de Serpiente. Seis personas murieron, cuatro mujeres y dos hombres, mientras las autoridades continuaban buscando a 10 desaparecidos, entre ellos tres menores de 18 años.

Desde Falcón, aunque los registros de naufragios con gran número de muertos son menos frecuentes en comparación con Güiria y Delta Amacuro, la ruta hacia Curazao también es considerada como mortal.

Una odisea para retornar a Venezuela



Tras las nuevas políticas migratorias de Donald Trump en Estados Unidos, los migrantes latinoamericanos se enfrentan a un nuevo desafío: regresar a casa.

Un artículo de BBC Mundo destaca las peligrosas rutas marítimas que migrantes venezolanos están utilizando para regresar a sus países desde Panamá hacia Colombia, tras enfrentar dificultades para cruzar hacia Estados Unidos.

Según el reporte, estas travesías en el Caribe son consideradas más riesgosas que el cruce por tierra a través del Tapón del Darién, una selva conocida por su hostilidad donde murieron 54 migrantes durante el año 2024, según datos del gobierno panameño.

El artículo señala que las rutas marítimas entre las localidades de Capurganá (Colombia) y Cartí o Puerto Obaldía (Panamá) son particularmente peligrosas, debido a los fuertes oleajes y la falta de medidas de seguridad en las lanchas utilizadas.

Migrantes como Carmen Julia Pérez, entrevistada por la BBC, describen experiencias traumáticas en estos viajes de retorno, comparándolas con el cruce del Darién pero con mayores riesgos en el mar. La Guardia Costera y el Servicio Nacional de Fronteras de Panamá (Senafront) han intensificado operativos tras incidentes como el del 21 de febrero, pero las condiciones siguen siendo críticas para quienes buscan volver a Venezuela o Colombia.

