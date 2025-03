Shakira sorprende al público al salir con la hija de su ex en concierto en Buenos Aires

Shakira sorprende al público argentino con su relación cercana con la familia De La Rúa



En su segundo concierto en el Campo Argentino de Polo de su gira “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”, la famosa cantante colombiana Shakira sorprendió a todos al hacer su entrada al escenario de la mano de Zulu de la Rúa, la hija de 12 años de su ex pareja Antonio de la Rúa. Esta inesperada colaboración entre la artista barranquillera y la hija de su ex pareja causó revuelo en las redes sociales y se volvió viral en cuestión de minutos.

Zulu de la Rúa es fruto de la relación entre Antonio de la Rúa y su ex pareja Daniela Ramos, reconocida DJ colombiana. La cercanía de Shakira con la familia de su exnovio no pasó desapercibida, ya que la cantante y Antonio de la Rúa mantuvieron una relación de 11 años, desde el año 2000 hasta el 2011. Durante ese tiempo, Antonio era el hijo del entonces presidente de Argentina, lo que añadía un componente político a la relación de la pareja.

Tras su separación en 2012, Antonio de la Rúa demandó a Shakira por más de 100 millones de dólares. Sin embargo, la justicia falló a favor de la cantante, desestimando la demanda. A pesar de esta situación legal complicada, en el mismo año de la separación, Shakira anunció su embarazo de su primer hijo con el famoso futbolista Gerard Piqué, con quien mantuvo una relación durante 10 años y tuvo dos hijos, Milan y Sasha.

A pesar de las circunstancias de su separación, parece que Shakira y Antonio de la Rúa mantienen una relación amistosa, ya que en 2023, De la Rúa testificó a favor de la cantante en un juicio por presunto fraude fiscal en España. Esta muestra de apoyo público demuestra que a pesar de los desafíos y las diferencias del pasado, ambos mantienen un vínculo de respeto y consideración mutua.

En el concierto de la cantante en Buenos Aires también llamó la atención la presencia de Sofía y Azul, hijas de Agustina de la Rúa, hermana de Antonio. Agustina compartió en sus redes sociales imágenes del meet and greet con Shakira, donde se puede ver a las jóvenes disfrutando de la experiencia junto a la cantante. Esta muestra de cercanía y colaboración entre Shakira y la familia de De la Rúa demuestra que a pesar de los altibajos de la vida, es posible mantener una relación positiva y afectuosa con personas del pasado.

Después de sus dos shows en Buenos Aires, Shakira continuará su gira por México, República Dominicana y Estados Unidos, llevando su música y su mensaje de empoderamiento a diferentes rincones del mundo. La artista sigue cosechando éxitos y demostrando que el talento y la pasión por la música trascienden cualquier obstáculo o desafío personal.

En resumen, la relación cercana de Shakira con la familia De la Rúa ha sido motivo de sorpresa y admiración para sus seguidores, quienes han visto en esta colaboración una muestra de madurez, respeto y cariño entre personas que han compartido momentos importantes en el pasado. Shakira continúa demostrando que la música es un puente que puede unir a las personas más allá de las diferencias y las dificultades, y su legado artístico y humano sigue creciendo con cada paso que da en su carrera.