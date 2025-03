Lady Gaga comparte su experiencia luchando contra la psicosis

Lady Gaga habla sobre su batalla contra la psicosis y sus planes de ser madre



Lady Gaga, la reconocida cantante y actriz, abrió su corazón en una reciente entrevista sobre una de las etapas más difíciles de su vida: su batalla contra la psicosis. En el podcast The Interview de The New York Times, la artista de 38 años reveló que hace aproximadamente cinco años atravesó una crisis severa de salud mental que la alejó de la realidad.

Durante la entrevista, Lady Gaga confesó: "Tuve psicosis. Durante un tiempo, no estaba en contacto con la realidad. Me alejó de la vida de una manera muy fuerte, pero después de muchos años de trabajo duro, logré recuperarme". La estrella también mencionó que su pareja, el empresario Michael Polansky, fue clave en su proceso de recuperación al ayudarla a encontrar una felicidad más plena.

La cantante relató que cuando conoció a Polansky, él le dijo: "Sé que podrías ser mucho más feliz de lo que eres". Aunque estas palabras la hicieron sentir mal consigo misma en un principio, Lady Gaga reconoció que fue un catalizador para su proceso de sanación.

Para superar este desafío, la artista tuvo que encontrar el equilibrio entre su identidad personal y la energía arrolladora de su personaje escénico. Según explicó, el mayor reto fue conciliar su lado más amable con la intensidad y ferocidad que proyecta en el escenario. Después de años de trabajo y esfuerzo, logró recuperar el control de su vida.

A pesar de haber superado esta etapa complicada, Lady Gaga admitió que aún le resulta difícil hablar del tema. Sin embargo, envió un mensaje de esperanza al afirmar que los problemas de salud mental no deberían ser motivo de estigma y que las cosas pueden mejorar con el tiempo. "Las cosas pueden mejorar. En mi caso, así fue, y estoy muy agradecida por ello", señaló la cantante.

En otro aspecto de su vida, Lady Gaga reveló sus planes de ser madre. En una entrevista con Access Hollywood, la artista afirmó que su mayor sueño es convertirse en mamá. Estas declaraciones muestran un cambio de enfoque en su vida, priorizando su desarrollo personal más allá de los escenarios.

Tras confirmar su compromiso con Michael Polansky en julio de 2024, Lady Gaga expresó su entusiasmo por la próxima boda, calificándola como el día más especial de su vida. Aunque la pareja mantiene en privado los detalles sobre la ceremonia, la artista aseguró que será un verdadero sueño.

En resumen, Lady Gaga ha compartido abiertamente su lucha contra la psicosis y su deseo de formar una familia. A través de su historia, la cantante busca inspirar a otros a no sentir vergüenza por enfrentar problemas de salud mental y a creer que las cosas pueden mejorar con el tiempo. Con su valentía y determinación, Lady Gaga nos recuerda la importancia de buscar ayuda y trabajar en nuestro bienestar emocional.