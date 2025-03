Andrés Pastrana liberado tras retención en aeropuerto de Luanda

Andrés Pastrana es liberado después de ser retenido en el aeropuerto de Luanda, Angola

El exmandatario colombiano Andrés Pastrana recuperó su libertad después de unas horas de incertidumbre en el aeropuerto de Luanda, Angola, donde había viajado para participar en una conferencia internacional sobre democracia.

Gustavo Gómez, director del programa 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio, informó en sus redes sociales sobre la liberación de Pastrana:

“Sin mayores explicaciones, cesó la retención de Andrés Pastrana en el aeropuerto de Luanda, Angola. Otros mandatarios africanos están en ese mismo proceso en estos momentos”.

Pastrana, en un mensaje de audio enviado a la emisora, expresó: “No sé a dónde me llevan. ¿Quién viene aquí? ¿Por qué estoy aquí? Llevo una hora. Me llevan a un cuartico, no sé para dónde me llevan”.

Pastrana y otros políticos fueron detenidos

En sus redes sociales, Pastrana detalló que estaba “retenido en el aeropuerto de Luanda por el gobierno de Angola, que bloquea la entrada de un grupo de políticos africanos invitados por la Fundación Brenthurst y la Internacional Demócrata de Centro (IDC-CDI), organización global que presido”.

Ante esta situación, la Cancillería colombiana confirmó que estaban al tanto del incidente y que el consulado en Pretoria y la embajada en Suráfrica estaban investigando lo ocurrido.

No es la primera vez que Pastrana enfrenta el rechazo de un gobierno durante su carrera política. En enero, la Asamblea Nacional de Venezuela lo declaró persona no grata por apoyar a un candidato en las elecciones presidenciales.

