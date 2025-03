Proceso de postulación de candidatos del Psuv en asambleas del 15 de marzo» – «Transparencia y participación en la postulación de candidatos del Psuv

Lo que está prohibido



El artículo 3 del reglamento señala que “está estrictamente prohibido hacer campaña y propaganda por cualquier vía para promover nombres o promoverse a sí mismo”. Tampoco se puede presionar a las estructuras medias o de base, así como utilizar estructuras de gobierno o instituciones para imponer nombres. Incurrir en dichas conductas serán consideradas “falta grave”.

‘Si usted quiere garantizar que no será escogido, haga campaña y no será candidato (…) La línea es que no hay línea, no le coma coba a nadie, la postulación es de manera libre y sin presión” ha dicho Cabello.

La Comisión Nacional Electoral con el Vicepresidencia de Disciplina del Psuv será la encargada de sustanciar los expedientes ante las denuncias de faltas graves.

El artículo 16 del reglamento considera motivo de sanción o expulsión del Psuv faltas graves cualquier acción de amedrentamiento, presión, coacción, imposición de línea y amenaza destinada a impedir el derecho que tienen los militantes a postular libremente candidatos ante las asambleas. La Dirección Nacional del Psuv y el “Alto Mando Político de la Revolución” se reservan la potestad para decidir sobre los casos de indisciplina y sobre quienes no pueden ser candidatos.

Tras lo ocurrido con las elecciones presidenciales de 2024, en las que fue desconocida la victoria de Edmundo González Urrutia de acuerdo con 85% de las actas divulgadas por el Comando con Venezuela, la falta de garantías democráticas, la desmovilización del electorado y las diferencias en la oposición sobre participar o no, los candidatos del partido Psuv tienen la primera opción de triunfo en los comicios fijados para el 25 de mayo, en una especie de carrera sin obstáculos.