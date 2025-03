EEUU estudia prohibir la entrada de venezolanos, cubanos y otras 41 nacionalidades: Medidas de restricción en fronteras

El Gobierno de Trump considera prohibir la entrada a Estados Unidos de personas de 43 países



El Gobierno de Donald Trump está evaluando la posibilidad de prohibir la entrada a Estados Unidos de ciudadanos provenientes de 43 países, incluyendo a Cuba y Venezuela, según información filtrada a The New York Times.

La lista de países y las posibles restricciones



Según el medio de comunicación, el borrador interno de la Administración republicana contempla tres categorías de países cuyos ciudadanos podrían enfrentar restricciones para ingresar a Estados Unidos. En la "lista roja", que implicaría una prohibición absoluta de entrada, se encuentran países como Afganistán, Cuba, Venezuela, Irán, Libia, Corea del Norte, Somalia, Sudán, Siria y Yemen.

De acuerdo con funcionarios consultados por The New York Times, estas listas fueron elaboradas por el Departamento de Estado hace algunas semanas y es probable que sufran modificaciones antes de llegar a la Casa Blanca. Además, se ha mencionado la existencia de una "lista naranja" de 10 países, como Bielorrusia, Haití, Rusia y Pakistán, cuyos viajes podrían estar restringidos, pero no prohibidos.

Posibles excepciones y detalles de la propuesta



En el caso de los países en la lista naranja, se especula que se podría permitir la entrada a viajeros de negocios con recursos económicos suficientes después de someterse a una entrevista, aunque se les negaría la entrada a aquellos que viajen con visas de inmigrante o turista. Sin embargo, aún no está claro si las personas con visados vigentes quedarían exentas de estas restricciones.

Incertidumbre y posibles repercusiones



La posible implementación de estas medidas ha generado incertidumbre y preocupación entre los ciudadanos de los países afectados, así como en la comunidad internacional. Se espera que, de confirmarse la prohibición de entrada, se dificulten los viajes entre Estados Unidos y los países incluidos en las listas roja y naranja, lo que podría tener repercusiones económicas y sociales significativas.

En este sentido, es importante estar atentos a la evolución de esta propuesta y a las posibles consecuencias que podría tener en las relaciones internacionales y en la movilidad de las personas en el mundo actual.

Conclusiones



En resumen, el Gobierno de Trump está considerando prohibir la entrada a Estados Unidos de ciudadanos de 43 países, lo que podría tener un impacto importante en la movilidad internacional y en las relaciones diplomáticas entre los países afectados y Estados Unidos. Es fundamental seguir de cerca esta situación y estar informados sobre cualquier novedad al respecto.