Caleca y Aveledo rechazan envío de venezolanos a El Salvador: Violación al debido proceso

La controversia por la deportación de venezolanos a El Salvador



El pasado domingo 16 de marzo, el gobierno de Estados Unidos llevó a cabo la deportación de 238 venezolanos a una megacárcel en El Salvador, invocando la Ley de Enemigos Extranjeros, una legislación que data de 1798. Esta acción ha generado un fuerte rechazo por parte de diversos sectores políticos y de la sociedad en general.

Los dirigentes políticos Andrés Caleca y Ramón Guillermo Aveledo han expresado su repudio a esta medida, calificándola como una aberración que atenta contra los derechos de los venezolanos. Caleca señaló en sus redes sociales que la persecución, encarcelamiento y deportación de compatriotas en Estados Unidos sin el debido proceso es inaceptable. Por su parte, Aveledo cuestionó la falta de garantías jurídicas para deportar a los venezolanos al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) de El Salvador.

Estados Unidos vinculó a este grupo de venezolanos con la banda criminal "El Tren de Aragua", declarada como una organización terrorista en enero. Sin embargo, estas acusaciones no han sido respaldadas por pruebas concretas, lo que ha generado aún más controversia en torno a esta situación.

Juan Pablo Guanipa, dirigente de Primero Justicia, ha señalado que la mayoría de los venezolanos en el exterior son personas trabajadoras y de paz, desligando a la comunidad venezolana de las acciones de grupos criminales como "El Tren de Aragua". Guanipa también ha hecho hincapié en que el enemigo común del mundo libre es el régimen de Maduro, no el pueblo venezolano.

La Casa Blanca ha defendido la deportación de los venezolanos, argumentando que la orden de un juez federal para impedirla no es legal, ya que consideran que un tribunal que no sea la Corte Suprema no puede interferir en la política exterior del país. Esta postura ha generado aún más polémica y ha levantado dudas sobre el respeto a los derechos humanos de los migrantes venezolanos.

Organizaciones como la ONG Provea han condenado esta medida, cuestionando la falta de garantías y la violación de derechos humanos contra los connacionales. Además, han recordado las denuncias que existen contra el Centro de Confinamiento del Terrorismo por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), resaltando la importancia de respetar el principio de no devolución y garantizar el acceso a la defensa de los deportados.

En medio de esta controversia, la comunidad internacional y los líderes opositores en Venezuela se han mantenido en silencio, sin pronunciarse públicamente sobre estas medidas del gobierno de Trump. Esta situación deja en evidencia la complejidad y las implicaciones de la política migratoria en un contexto global cada vez más convulso.

En definitiva, la deportación de venezolanos a El Salvador ha generado una gran controversia y ha puesto en tela de juicio el respeto a los derechos humanos y las garantías jurídicas en el contexto de la migración. Es necesario seguir de cerca el desarrollo de esta situación y exigir el respeto y la protección de los derechos de todos los migrantes, sin importar su nacionalidad.