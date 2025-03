Will Smith y Tatyana Ali reviven su icónico baile de ‘El príncipe del rap en Bel-Air’ después de 35 años

## El baile de Will Smith y Tatyana Ali revive en TikTok al ritmo de “Anxiety” de Doechii

En una reunión nostálgica, Will Smith y Tatyana Ali recordaron una de las escenas más icónicas de la serie El príncipe del rap en Bel-Air, emitida en la década de los 90. El motivo de este reencuentro fue el resurgimiento de un baile viral en TikTok, donde usuarios de la plataforma bailan al ritmo de “Anxiety”, el nuevo éxito de la rapera Doechii.

La canción “Anxiety”, interpretada por Doechii en colaboración con Sleepy Hallow, ha sido un rotundo éxito desde su lanzamiento. Sin embargo, fue en TikTok donde se viralizó aún más, gracias a la tendencia de recrear el baile que Will Smith y Tatyana Ali realizaron como Will y Ashley en la serie.

El propio Will Smith se percató de la tendencia y compartió la escena musicalizada con la canción en su perfil de TikTok, generando aún más interés y participación por parte de los usuarios. La respuesta fue abrumadora, con miles de personas recreando el baile y compartiéndolo en la plataforma.

Doechii, por su parte, decidió lanzar una versión oficial de “Anxiety” en plataformas musicales como Spotify y Apple Music, aprovechando el impulso que la canción había recibido en TikTok. La colaboración entre la rapera y los actores de El príncipe del rap en Bel-Air se convirtió en todo un fenómeno en las redes sociales.

El baile de Will Smith y Tatyana Ali, que originalmente formó parte de la primera temporada de la serie, volvió a cobrar vida después de 35 años. En esta ocasión, la coreografía incluyó a Doechii como parte del elenco, creando una versión actualizada y llena de nostalgia para los fanáticos de la serie.

El Príncipe del rap en Bel-Air fue una serie que marcó a toda una generación, abordando temas importantes como las desigualdades sociales, el racismo y el machismo. Además, es recordada por ser una de las pocas series de televisión con un elenco compuesto exclusivamente por actores afroamericanos.

Este reencuentro entre Will Smith, Tatyana Ali y Doechii es un recordatorio del impacto duradero que la serie ha tenido en la cultura pop. La combinación de la música de Doechii con la nostalgia de El príncipe del rap en Bel-Air ha generado una ola de entusiasmo entre los seguidores de ambas partes.

## El regreso musical de Will Smith

Además de revivir momentos del pasado con El príncipe del rap en Bel-Air, Will Smith ha anunciado su regreso a la música después de 20 años. Su nuevo álbum, titulado Based On A True Story, está programado para ser lanzado el 28 de marzo y promete ser un éxito entre sus seguidores.

El disco contiene 14 canciones, incluyendo el primer track “Barbershop-Day”, una colaboración con DJ Jazzy Jeff. Will Smith también ha trabajado con otros artistas como B. Simone, Teyana Taylor y su propio hijo, Jaden Smith, en este nuevo proyecto musical.

Este regreso marca un hito en la carrera musical de Will Smith, quien ha lanzado álbumes exitosos en el pasado como Born to Reign, Willennium y Big Willie Style. Se espera que en este nuevo material el artista aborde experiencias personales, incluyendo su matrimonio con Jada Pinkett Smith y la relación con su familia.

En los últimos años, Will Smith ha demostrado un compromiso con su familia, reconstruyendo la relación con su primogénito Trey Smith y su exesposa Sheree Zampino. Actualmente, convive con su familia completa, incluyendo a Jada Pinkett Smith, Jaden y Willow Smith, en un ambiente de amor y unidad.

El regreso de Will Smith a la música es un acontecimiento esperado por sus seguidores, quienes han seguido de cerca su carrera en la actuación y ahora están emocionados por escuchar su nueva propuesta musical. Con Based On A True Story, el actor demuestra una vez más su versatilidad y talento en el mundo del entretenimiento.

En conclusión, el baile de Will Smith y Tatyana Ali al ritmo de “Anxiety” de Doechii ha revivido recuerdos del pasado y ha generado un gran impacto en las redes sociales. Además, el regreso musical de Will Smith promete ser uno de los eventos más esperados del año en la industria de la música. Tanto los fanáticos de El príncipe del rap en Bel-Air como los seguidores de Will Smith están emocionados por lo que el futuro les depara en términos de entretenimiento y música.