Jorge Rodríguez solicita a Maduro evitar viajes de venezolanos a EEUU por falta de seguridad

El presidente de la Asamblea Nacional (AN) Jorge Rodríguez condena deportación de venezolanos desde EEUU a El Salvador



El presidente de la Asamblea Nacional (AN) de 2020 y representante de Miraflores en las negociaciones con Estados Unidos, Jorge Rodríguez, se pronunció para condenar la deportación de más de 200 venezolanos desde suelo estadounidense hasta El Salvador.

Durante una rueda de prensa, Rodríguez responsabilizó de las deportaciones y las violaciones de derechos humanos contra los migrantes venezolanos al secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, a la líder opositora María Corina Machado, al exalcalde de Chacao, Leopoldo López y a los exdiputados Julio Borges, Carlos Paparoni y Juan Guaidó, expresidente del gobierno interino.

“Esto viene desde una campaña, víctimas del bloqueo económico y las sanciones que pidieron María Corina Machado, Julio Borges, Leopoldo López, las que pide a diario Carlos Paparoni (…) gracias a ellos están secuestrando venezolanos, no deteniendo, y expulsando de EEUU sin cumplir requisitos en convenciones de derechos de los migrantes, es un vulgar secuestro”, fustigó.

“No viajen a EEUU”



Rodríguez también enumeró varias acciones que tomará el chavismo a lo que calificó como crímenes de lesa humanidad: gestiones diplomáticas para traer a los venezolanos presos en El Salvador; aplicación de la Ley Bolívar (a quienes apoyen sanciones), denuncia sobre violaciones de DDHH en instancias internacionales, una marcha este 18 de marzo y recolección de firmas (19 de marzo) en apoyo a los migrantes y familiares.

“Los queremos de vuelta, recurriremos a todos los mecanismos, a relaciones bilaterales con todos los países, estrategias legales, vamos a hablar hasta con el diablo, pagaremos los bufetes que haya que pagar, para que los venezolanos sean devueltos a su patria”, aseguró.

Además mencionó un registro de migrantes a través de la plataforma @migrantesven y la promesa de una “mejor vida” a quienes regresen a Venezuela por voluntad propia.

“Le pediremos a Maduro que emita una solicitud para que nadie viaje a EEUU, no es un país seguro en este momento, no hay estado de derecho (…) Y a todos los que están allá que se vengan, dispondremos de todos los mecanismos para reinsertarse en la economía pujante de Venezuela. Cómo les van a robar carros, celulares, no vale la pena que estén sometidos a ese riesgo. Enviaremos todos los aviones que tengamos que mandar”, expresó.

Evitó referirse directamente al presidente de EEUU, Donald Trump. Tampoco respondió cuando fue consultado sobre si las deportaciones de migrantes venezolanos a El Salvador afectarían las negociaciones directas entre Miraflores y la Casa Blanca.

“Bukele secuestrador”



Al presidente de El Salvador, Nayib Bukele sí se refirió para tildarlo de “secuestrador” y se preguntó bajo cuál mecanismo legal recibía deportados de otros países y violaba sus derechos humanos.

“Es una acción ilegal, anacrónica, que violenta la carta de DDHH, la declaración universal, la Carta de Naciones Unidas y todas las convenciones entre países sobre derechos de migrantes. Basada en una ley (de Enemigos Extranjeros) anterior a todas estas convenciones (…) soporta una proclama que es la criminalización de la migración, si eres migrante eres criminal, sin derecho a la defensa, dirimir en un tribunal las condiciones de captura”, sostuvo.

Rodríguez recalcó que los 238 deportados no cometieron delitos en el país centroamericano ni está demostrado que los cometieron en EEUU. Condenó que se usara el argumento del combate a la organización criminal Tren de Aragua para discriminar a todos los venezolanos que se encuentran en suelo norteamericano, la mayoría, recalcó, trabajadores honestos.

“Las lágrimas de esas madres nos las deben Julio Borges, Leopoldo López, Juan Guaidó, María Corina Machado, Carlos Paparoni, Marcos Rubio”, insistió.

Anunció el inicio de una “campaña intensiva de movilización del pueblo” para la denuncia. Para este martes 18 de marzo está convocada una marcha en el centro de Caracas, mientras que para el miércoles 19 de marzo se recogerán firmas en todas las plazas Bolívar del país. Invitó a la ciudadanía a sumarse, independientemente de su tendencia política.

“Hay un silencio atronador de la oposición, no sé cómo ustedes los medios de comunicación, como van a justificar ese silencio, para taparlo, porque ese es el silencio del cómplice, del lacayo de EEUU, porque es lo que han pedido. María Corina Machado confiesa su crimen de lesa humanidad al decir que respeta lo que otros países hagan. O sea, si un país decide secuestrar y matar a venezolanos, ella lo respetará. Es una confesión”, advirtió.