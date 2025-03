Kanye y Kim en medio de una batalla por la custodia

Kanye West y Kim Kardashian en guerra por la participación de su hija en una canción



Lejos de mantener una relación cordial, Kanye West y Kim Kardashian se encuentran en plena guerra. El artista, que ahora se hace llamar Ye, ha lanzado una nueva canción en colaboración con Sean “Diddy” Combs, entre otros artistas, titulada Lonely Roads Still Go to Sunshine. Sin embargo, la controversia surge porque en la canción aparece la voz de North, la hija que tienen en común el rapero y la socialité.

Kim Kardashian ha expresado su desaprobación ante esta colaboración, especialmente porque Diddy se encuentra actualmente en prisión por presuntas acusaciones de agresión sexual. Además, la publicación del tema se llevó a cabo sin su consentimiento, lo que ha desencadenado una fuerte reacción por parte de West. En sus redes sociales, el rapero afirmó: “Entonces, una mujer blanca tiene control sobre el nombre y la imagen de mis hijos negros”.

Ante esta situación, Kardashian decidió emprender acciones legales contra West para exigirle que no publicara la canción. Sin embargo, al no haber logrado detener su lanzamiento, la modelo está considerando llevar el conflicto a los tribunales con el objetivo de obtener la custodia legal de sus cuatro hijos en común: North, Saint, Chicago y Psalm.

Actualmente, tanto la actriz como el cantante tienen el mismo derecho a opinar y tomar decisiones sobre sus hijos, pero West ha manifestado en varias ocasiones su frustración por no poder tener el control que desea. En sus declaraciones, el artista ha expresado: “No quiero solo ver a mis hijos. Necesito criarlos. Necesito opinar sobre a qué escuela van, quiénes son sus amigos y en qué casas duermen. Es como si estuviera en prisión viendo a mis hijos”.

A pesar de este conflicto público, en uno de los últimos episodios de la serie The Kardashians, Kim reflexionó sobre la relación con el padre de sus hijos, señalando que ambos desean lo mejor para los niños y que siempre estarán allí para apoyarlos, manteniendo vibras positivas.

La situación entre Kanye West y Kim Kardashian continúa siendo objeto de atención mediática y de especulaciones sobre el desenlace de esta disputa familiar. Mientras tanto, la polémica generada por la participación de North en la canción del rapero sigue dando de qué hablar en redes sociales y medios de comunicación.

En resumen, esta controversia pone de manifiesto las tensiones y diferencias que existen entre Kanye West y Kim Kardashian en cuanto a la crianza y la exposición mediática de sus hijos, y plantea interrogantes sobre los límites de la influencia de cada uno en la vida y la imagen de los pequeños. La resolución de este conflicto y sus implicaciones legales y personales seguirán siendo tema de interés para sus seguidores y el público en general.