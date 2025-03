Ryan Reynolds solicita ser excluido de demanda contra Justin Baldoni

Ryan Reynolds pide desestimar demanda por difamación de Justin Baldoni



El actor Ryan Reynolds ha solicitado a un juez que desestime la demanda por difamación de US$ 400 millones interpuesta en su contra por Justin Baldoni. Reynolds argumenta que las acusaciones de Baldoni carecen de fundamentos legales y se basan en la simple herida de sentimientos.

Argumentos de Reynolds



La demanda de Baldoni se basa en dos ocasiones en las que Reynolds supuestamente llamó a Baldoni "depredador". Sin embargo, los abogados de Reynolds sostienen que el actor realmente cree que el comportamiento de Baldoni refleja el de un depredador, lo cual constituye una opinión protegida por la Primera Enmienda.

Además, se menciona que la indignación de Baldoni por el personaje de Nicepool en la película "Deadpool & Wolverine", interpretado por Reynolds, no tiene fundamentos legales y se reduce a meros sentimientos heridos.

Participación de Reynolds en la demanda



Reynolds se encuentra involucrado en la demanda de Baldoni debido a las acusaciones de Steve Sarowitz, uno de los socios comerciales de Baldoni en Wayfarer Studios, quien habría prometido gastar hasta US$ 100 millones para "arruinar" a Reynolds y su esposa Blake Lively.

En la demanda, Baldoni acusa a Reynolds de ayudar a Lively a "secuestrar" su película "It Ends With Us" y de interferir en su carrera. También se mencionan supuestos episodios en los que Reynolds habría reprendido a Baldoni y lo habría insultado en la casa de la pareja en Nueva York.

Postura de Reynolds y Lively



Los abogados de Reynolds han dejado claro que el actor tiene derecho a expresar su opinión sobre Baldoni y que la demanda por difamación carece de fundamentos sólidos. Asimismo, se espera que el caso sea desestimado y no se tenga intención de llegar a un acuerdo.

Por su parte, Lively ha acusado a Baldoni de acoso sexual y represalias, lo que ha desencadenado una batalla legal entre ambas partes desde diciembre. El juicio está programado para marzo de 2026, y de no desestimarse la moción de Reynolds, este podría ser citado a declarar en un caso muy publicitado.

Conclusiones



En resumen, la demanda por difamación de Justin Baldoni contra Ryan Reynolds y Blake Lively ha generado un intenso debate legal en Hollywood. Las acusaciones mutuas entre las partes involucradas han puesto en tela de juicio la integridad y reputación de los actores, cuyas carreras podrían verse afectadas por este conflicto legal. A medida que el caso avance, se espera que se aclaren los hechos y se llegue a una resolución justa para todas las partes implicadas.