Gaby Spanic denuncia persecución implacable

Gaby Spanic denuncia persecución y difamación en redes sociales



La reconocida actriz venezolana, Gaby Spanic, ha levantado la voz en sus redes sociales para denunciar una situación de persecución y difamación de la que afirma ser víctima por parte de una extrabajadora, lo que ha llevado a la artista a sentir que buscan "desaparecerla".

En un live realizado en su cuenta de Instagram, la protagonista de la exitosa telenovela ‘La Usurpadora’ compartió detalles sobre la difícil situación que viene enfrentando desde hace tiempo, donde ha sido objeto de constantes difamaciones y acusaciones.

"Me han pasado cosas en la vida bien raras, de un tiempo para acá. Desde que nació mi hijo, ha sido una persecución, una difamación constante. Otra en mi lugar no aguantaría, otra en mi lugar ya hubiera hecho otras cosas que me aconsejaron, y no las he hecho porque creo en el de arriba, yo todo se lo dejo a Dios. Pero han inventado tantas cosas, se han metido hasta con mi físico. Me han pintado como un monstruo, me quieren desaparecer, me han querido matar", expresó Spanic.

La persona señalada por la actriz es Suelen Monteiro, una extrabajadora suya, a quien acusó de difamación y persecución. Además, Gaby Spanic extendió sus acusaciones a otras personas cuyos nombres prefirió no revelar.

"Hay gente hambrienta que de la nada quieren hacer fama y dinero, e inventan y difaman, y esta persona tenía una personalidad insoportable. Es una persona inestable emocionalmente, una persona carente. Tiene la maldad sembrada en su corazón", añadió la actriz.

Anteriormente, Monteiro había afirmado que Gaby Spanic la agredió físicamente, lo que llevó a la artista a salir en su defensa y negar dichas acusaciones.

"Aquí estoy dando la cara, al grano, tengo más ovarios que muchas y muchos, digo la verdad. No sé mentir sin libretos. Me han difamado mucho", afirmó Spanic.

La situación se complica aún más cuando la actriz sugiere que no solo Monteiro estaría detrás de esta campaña de difamación, sino que hay otras personas "contratadas por alguien, no sé si hombre o mujer, pero hace tanto tiempo que me han querido destruir y aquí sigo de pie".

A pesar de la difícil situación que atraviesa, Gaby Spanic se mantiene firme y agradece el apoyo de su hijo, quien ha sido su mayor fortaleza en medio de estas adversidades.

"Ha sido muy duro, si Dios no me hubiese dado un hijo tan maravilloso, no sé", concluyó la actriz.

La denuncia de Gaby Spanic ha generado revuelo en las redes sociales, donde sus seguidores han expresado su apoyo y solidaridad ante esta situación de persecución y difamación. La actriz continúa enfrentando esta difícil realidad, confiando en que la verdad saldrá a la luz y que podrá superar este difícil momento en su vida personal y profesional.