Mariah Carey victoriosa en demanda por derechos de “All I Want For Christmas Is You”

Mariah Carey gana demanda por derechos de "All I Want For Christmas Is You"



La reconocida cantante Mariah Carey ha salido victoriosa de una demanda por 20 millones de dólares interpuesta en el año 2023 por los cantautores Vince Vance y Troy Powers, quienes alegaban que su éxito navideño "All I Want For Christmas Is You" era una copia de una canción homónima de 1989.

La magistrada Mónica Ramírez Almadani, en California, rechazó las alegaciones de los músicos y aseguró que las dos canciones eran "diferentes", aunque compartían "clichés habituales de las canciones navideñas". Esta decisión se basó en pruebas presentadas por el musicólogo Lawrence Ferrara, destacando las diferencias entre los temas.

La disputa legal



La demanda presentada por Stone y Powers afirmaba que habían escrito la canción en cuestión a finales de los años 80 y que Mariah Carey, gracias al éxito que su tema había alcanzado en 1993, había tenido acceso a él. Sin embargo, la jueza Ramírez determinó que no se presentaron pruebas suficientes para respaldar esta afirmación.

Andy Stone, también conocido como Vince Vance, había interpuesto una demanda similar en junio de 2022 contra Carey y su coautor Walter Afanasieff, la cual fue desestimada cinco meses después. En esta ocasión, la magistrada impuso sanciones para cubrir los honorarios de los abogados de Carey, argumentando que las alegaciones de Stone eran infundadas.

El éxito de "All I Want For Christmas Is You"



Mariah Carey lanzó "All I Want For Christmas Is You" en 1994 como parte de su álbum navideño "Under the Mistletoe". Aunque en un principio tuvo un éxito modesto al alcanzar el puesto 12 en la lista de Billboard, con el tiempo se convirtió en un clásico navideño.

Fue con la llegada de las plataformas de streaming que la canción ganó aún más popularidad, posicionándose año tras año en los primeros lugares de las clasificaciones musicales más importantes. Desde 2019, el tema de Carey ha encabezado la lista Billboard Hot 100 durante la temporada navideña, consolidándose como un himno de las festividades.

Conclusiones



La resolución a favor de Mariah Carey en esta demanda por derechos de autor de "All I Want For Christmas Is You" representa un importante precedente en el mundo de la música. La decisión de la magistrada Ramírez Almadani se basó en pruebas sólidas que demostraron las diferencias entre las dos canciones en disputa, desestimando las alegaciones de los demandantes.

Este caso resalta la importancia de contar con pruebas contundentes en disputas legales por derechos de autor y la necesidad de respetar la creatividad y originalidad de los artistas. Mariah Carey continúa siendo una de las voces más influyentes en la industria musical, con éxitos que perduran en el tiempo y siguen cautivando a audiencias de todo el mundo.