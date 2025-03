Blake Lively solicita al juez rechazar la demanda por difamación de Justin Baldoni

Blake Lively pide desestimar demanda de Justin Baldoni por US$ 400 millones



La actriz Blake Lively está en el ojo del huracán luego de que su coprotagonista en la película "It Ends With Us", Justin Baldoni, la demandara por difamación por un monto de US$ 400 millones. Lively, junto a su esposo Ryan Reynolds, han presentado una petición para desestimar la demanda, argumentando que Baldoni está utilizando esta acción legal como represalia por haber hablado públicamente sobre las acusaciones de acoso sexual en su contra.

La batalla legal se ha intensificado en los últimos días, con Lively y Reynolds defendiéndose ante las acusaciones de Baldoni y su equipo de Wayfarer Studios. Según los abogados de Lively, la ley de California prohíbe las demandas por difamación basadas en acusaciones de acoso sexual, lo que protege a la actriz de las acusaciones de Baldoni.

En su denuncia, Baldoni asegura que Lively y Reynolds "secuestraron" su película y luego intentaron "destruir" su carrera. Sin embargo, los abogados de Lively argumentan que la demanda de Baldoni carece de fundamentos legales sólidos y se basa en conjeturas y teorías de conspiración.

Por su parte, Baldoni ha negado todas las acusaciones de acoso sexual y represalias presentadas por Lively. Su abogado, Bryan Freedman, ha afirmado que demandará a cualquiera que esté involucrado en estas acusaciones hasta el olvido.

La estrategia legal de Lively y Reynolds se centra en desacreditar las acusaciones de Baldoni y en demostrar que la demanda en su contra es simplemente una táctica para castigar a la actriz por haber denunciado el acoso sexual. Los abogados de Lively también solicitan al juez que les conceda los honorarios legales, así como daños y perjuicios y daños punitivos.

En su comunicado, el abogado de Baldoni ha acusado a Lively de "abusar del sistema legal" y ha argumentado que la petición de desestimación es una manipulación de la ley estatal. Sin embargo, Lively y Reynolds se mantienen firmes en su posición y defienden su derecho a denunciar el acoso sexual y las represalias.

La batalla legal entre Blake Lively, Ryan Reynolds y Justin Baldoni promete seguir generando titulares en los próximos días. Mientras tanto, el mundo del espectáculo se ve sacudido por estas acusaciones y contraacusaciones que ponen en entredicho la integridad de las partes involucradas.

La verdad detrás de estas acusaciones solo el tiempo y la justicia lo dirán. Mientras tanto, el público sigue atento a cada movimiento en este drama legal que ha puesto en el centro de la polémica a tres reconocidas figuras de Hollywood.