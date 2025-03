Ben Affleck habla sobre su divorcio con JLO: Rompiendo el silencio

Ben Affleck rompe el silencio sobre su divorcio de Jennifer López



En una entrevista exclusiva con la revista GQ, el actor Ben Affleck finalmente decidió hablar sobre su divorcio de la también cantante Jennifer López. Este icónico dúo de Hollywood ha sido objeto de especulaciones y rumores desde que anunciaron su separación en enero de 2025.

Affleck, de 52 años, reveló que uno de los factores que contribuyeron a su divorcio fue la diferencia en la forma en que él y López manejaban la fama. Según el actor, su personalidad más reservada y privada chocaba con la actitud más abierta y extrovertida de la Diva del Bronx, de 55 años.

"Mi temperamento es un poco más reservado y privado que el de ella", admitió Affleck. "Como sucede en las relaciones, no siempre tienes la misma actitud sobre estas cosas. Pero eso no significa que no la ame y la apoye. Es una persona maravillosa y quiero que la gente vea eso".

El actor ganador del premio Óscar también desmintió los rumores de que su deseo de llevar una vida más privada que López fue la causa principal de su separación. Afirmó que la verdad detrás de su divorcio es mucho más mundana de lo que la gente podría imaginar y que no hubo ningún escándalo o intriga involucrados.

Affleck y López se casaron en el 2022, después de haber reiniciado su romance dos décadas después de su compromiso original en el 2002. Sin embargo, su matrimonio llegó a su fin solo unos meses después, en enero del 2025.

A pesar de la separación, López ha expresado en una entrevista con Interview que no se arrepiente en lo más mínimo de su relación con Ben Affleck. Esta declaración sugiere que a pesar de los desafíos y obstáculos que enfrentaron como pareja, ambos guardan un profundo respeto y cariño el uno por el otro.

En última instancia, la historia de amor entre Ben Affleck y Jennifer López es un recordatorio de que incluso las parejas más famosas y glamorosas enfrentan dificultades en sus relaciones. A través de sus altibajos, ambos han demostrado que el amor y el respeto mutuo pueden perdurar incluso en las circunstancias más difíciles.

En resumen, la historia de Ben Affleck y Jennifer López es un recordatorio de la complejidad de las relaciones humanas y de cómo el amor y el respeto pueden superar incluso las pruebas más difíciles. A pesar de su separación, ambos siguen manteniendo un profundo cariño y respeto el uno por el otro, lo que demuestra que algunas conexiones son verdaderamente indestructibles.