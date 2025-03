La misteriosa cena de Jennifer Aniston y Pedro Pascal

Pedro Pascal y Jennifer Aniston: ¿Una nueva pareja en Hollywood?



Las alarmas se han encendido entre el fandom de Pedro Pascal luego que surgieran unas fotos del galanazo chileno saliendo de una cena privada con Jennifer Aniston. Las imágenes han causado impacto en redes sociales, donde los seguidores de ambos actores especulan sobre la posibilidad de que estén iniciando una relación.

Encuentro en el Sunset Tower Hotel



Las fotos fueron tomadas afuera del Sunset Tower Hotel en Los Ángeles, California, y en ellas se observa a Pedro Pascal y Jennifer Aniston sonrientes y felices saliendo del lugar casi a la medianoche. El actor chileno estaba vestido casualmente con lentes, chaqueta de cuero y camisa negra, mientras que la estrella de Friends lucía una camiseta blanca, chaleco ceñido negro y jeans, destacando su clásica cabellera rubia en la oscuridad de la noche.

Según agencias que distribuyeron el material, los actores llegaron al sitio por separado y hacia las 8:00 p.m., hora local, saliendo también por separado hacia las 11:30 p.m. para coincidir nuevamente en la zona de entrega del valet de autos, donde charlaron antes de separarse.

Una cena íntima



PageSix reveló que las fotos fueron tomadas después de que la pareja disfrutara de una cena en el lugar, la cual duró aproximadamente tres horas. Este encuentro ha generado especulaciones sobre si Pedro Pascal y Jennifer Aniston podrían estar trabajando juntos en algún proyecto, o si simplemente están cultivando una amistad fuera de las pantallas.

Reacciones en las redes sociales



Las fotos de Pedro Pascal y Jennifer Aniston han dado mucho de qué hablar en las redes sociales, donde los fans de ambos actores han expresado su sorpresa y emoción al verlos juntos. Algunos seguidores han comentado sobre la química evidente entre Pascal y Aniston, mientras que otros han comenzado a especular sobre la posibilidad de un romance entre ellos.

Un nuevo capítulo en la vida amorosa de Pedro Pascal



Pedro Pascal ha mantenido su vida amorosa en privado en el pasado, por lo que este encuentro con Jennifer Aniston ha llamado la atención de los medios y de sus seguidores. El actor chileno, conocido por sus papeles en series como "The Mandalorian" y "The Last of Us", ha sido objeto de rumores de romance en el pasado, pero hasta ahora no se le había relacionado con ninguna figura tan prominente en Hollywood como Jennifer Aniston.

¿Una nueva pareja en Hollywood?



La posibilidad de que Pedro Pascal y Jennifer Aniston estén iniciando una relación ha generado un gran interés entre los seguidores de ambos actores. Si bien aún no hay confirmación oficial sobre la naturaleza de su vínculo, las fotos de su cena íntima en el Sunset Tower Hotel han avivado las especulaciones sobre si podrían convertirse en la próxima pareja de poder en Hollywood.

En conclusión, el encuentro entre Pedro Pascal y Jennifer Aniston en el Sunset Tower Hotel ha generado un gran revuelo en las redes sociales y en los medios de comunicación. La posibilidad de una relación romántica entre ambos actores ha capturado la atención del público y ha dejado a todos ansiosos por descubrir más detalles sobre este misterioso encuentro en la noche de Los Ángeles.